Aduna Volley Padova serie B2 femminile: il 2020 inizia con il derby a Legnaro

Ed è subito derby. Chiuso il 2019 con il successo su Vispa, Alia Aduna Padova inizia il suo 2020 sfidando un’altra “vicina di casa”: sabato 11 gennaio (ore 21) la squadra di Lorenzo Amaducci sarà ospite della Pittarello Legnaro-Dolo per l’undicesimo turno di B2 Femminile. Rispetto ai precedenti confronti con formazioni patavine, si accorcia non solo la distanza chilometrica (tra Legnaro e Casalserugo ci sono meno di dieci chilometri), ma anche quella “sentimentale”, visto che le due società, Aduna e Legnaro PGS, collaborano a livello di settore giovanile.

Sarà battaglia vera

Non ingannino, però, i buoni rapporti tra i club perché in campo le “cugine” promettono di darsele di santa ragione. Alia Aduna cercherà di prendere altro margine sulla zona retrocessione, ora lontana tre lunghezze, magari approfittando di un passo falso della quartultima, Jesolo, impegnata sul difficile campo di Trieste. Dall’altro lato della rete, ci sarà invece una neopromossa che ha voglia di continuare a stupire: Legnaro si trova infatti in quarta posizione e vede i playoff ad un solo punto di distanza, la vetta della classifica a due. Comunque vada il derby, le ragazze guidate da Flavio Rocchi – tra le quali figura anche una ex di Aduna, Alessia Ballan – stanno scrivendo pagine di una stagione memorabile, specialmente in casa, dove hanno sempre vinto finora, concedendo un solo punto alle avversarie (3-2 con Villadies alla seconda giornata). A Legnaro si sogna, a Casalserugo per ora si vola un po’ più basso, ma già sgambettare le cugine sul loro terreno darebbe tutto un altro sapore alla stagione.