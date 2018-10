Aduna Volley Padova/B2F: ora si fa sul serio, esordio in casa contro Chions

Ora si fa sul serio. Esordio casalingo nel campionato di Serie B2 Femminile per Eraclya Aduna Padova, che sabato 13 ottobre (ore 20.30) ospiterà aCasalserugo la CFV (Chions Fiume Volley) Friultex. Dopo una preseason costellata da alti e bassi, la squadra di Lorenzo Amaducci vuole partire con il piede giusto. Al di là del gioco, l’imperativo è fare risultato, e possibilmente pieno, visto che già la prossima settimana Aduna sarà di scena a Fratte, in un derby che si preannuncia infuocato.

La nuova avventura

Habitué della categoria (ottava stagione consecutiva in B2), Chions ha concluso lo scorso campionato al nono posto in classifica, centrando una tranquilla salvezza. Da sempre la società friulana punta a valorizzare i talenti del settore giovanile e anche quest’anno la prima squadra sarà composta in larga parte da atlete Under 18. Solo cinque le giocatrici “fuori quota”, ovvero le confermate Gaia Blaseotto, Faousia Nonni, RacheleMorettin. Eleonora Raffin e Sofia Pagotto, tutte classe 2000. In estate la Friultex ha cambiato guida tecnica, oggi affidata a Marco Amiens, exLardini Filottrano in A1 (da secondo) con esperienze in Svizzera (al Volley Lugano, dove ha allenato per una stagione Ilaria Fanelli, attuale centrale di Aduna) e un prestigioso passato alla Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena.

Il capitano

Adrenalina da esordio in casa Eraclya, ne parliamo con il capitano delle patavine Francesca Mattiazzo: «Teniamo moltissimo a questa gara, sia perché è la prima in casa, sia perché una vittoria ci farebbe un gran bene a livello morale – afferma –. Il nostro precampionato non è stato dei migliori, ed è comprensibile alla luce del fatto che siamo una squadra mediamente giovane e con tanti nuovi innesti, ma ora abbiamo bisogno di fare risultato per convincerci delle nostre potenzialità. Il gruppo c’è, le individualità anche, dobbiamo solo lavorare sull’intesa in campo. Chions è storicamente una squadra ricca di giovani di talento: sarà fondamentale arginare il loro entusiasmo, cercando di essere costanti per tutto l’arco della gara. Personalmente mi sento molto bene a livello fisico, forse mi manca ancora qualcosa sul piano mentale. Devo ritrovare l’abitudine a mettere giù i palloni più pesanti, quelli decisivi per vincere i set. Spero di riuscirci già a partire da sabato».