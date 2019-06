Aduna Volley Padova: inizia l'avventura dell'Under 18 alle finali nazionali

Inizia l’avventura dell’Under 18 Femminile Alia Aduna Volley Padova ai campionati nazionali di categoria in programma a Vibo Valentia. Già nella giornata di lunedì le Vicecampionesse regionali raggiungeranno la Calabria con un volo in partenza da Bologna, mentre martedì 4 giugno, è previsto l’esordio ufficiale: alle ore 17 al Palarcobaleno di Pizzo la prima gara del girone di qualificazione contro le laziali dellaPallavolo Futura Terracina. A seguire le sfide di mercoledì 5 giugno contro le calabresi del Magica Volley (ore 9) e le emiliane della Moma Anderlini Modena (ore 17), sempre presso il Palarcobaleno

Giornata storica

Per Alia Aduna è una partecipazione dal sapore storico: era da un decennio che una squadra padovana non partecipava alle finali nazionali U18. Lorenzo Amaducci e le sue ragazze, rappresentanti del Veneto insieme alle campionesse regionali del Susanna Imoco Volley San Donà, avranno dunque un motivo in più per cercare di ben figurare nella kermesse tricolore.