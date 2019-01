Aduna Volley, settore giovanile: quattro su quattro, anche l'U13 è in Eccellenza

Nessuno come Aduna in tutto il territorio provinciale: dopo U18, U16 e U14, anche l’U13 si qualifica per la fase di Eccellenza, completando uno straordinario en plein. A proposito di Eccellenza, esordio positivo per l’U16 Sei, prossima partecipante al Memorial Campesan. Bene anche l’U16 Amat e l’U16 Albignasego nelle prime gare di Terza Divisione.

Risultati delle formazioni giovanili femminili

Alia U18/C: dopo aver vinto il set inaugurale, la Serie C si arrende 3-1 sul campo del Sicell G.S. Volpe (parziali: 26-28, 25-23, 25-23, 25-16). Identica sorte per l’U18 nella prima gara di Eccellenza, in cui la squadra di Lorenzo Amaducci deve subire la rimonta de LeAli Padova (3-1, parziali: 21-25, 27-25, 25-18, 25-19).

Serie D: la formazione di Gianni Candeo viene sconfitta 0-3 in casa dall’Alutecnos Euganea, che effettua così il sorpasso in classifica (parziali: 22-25, 13-25, 23-25).

Sei U16/1a Divisione: battute 3-0 dal Gamba Stampi Cds Volley in Prima Divisione (parziali: 25-20, 25-19, 25-9), le ragazze di Paolo Camporese si rifanno nel primo turno di Eccellenza imponendosi 0-3 sul campo del San Domenico Savio (parziali: 20-25, 16-25, 15-25).

Amat U16/Terza Divisione: il team di Massimo Trevisan bagna con due successi netti l’esordio nella seconda fase di Terza Divisione territoriale (3-0 al Teolo Volley, parziali: 25-17, 25-15, 25-20) e quello nella Terza Divisione U18 (3-0 sul G.S. S.Angelo, parziali: 25-17, 25-16, 27-25).

U16 Albignasego: impegnata nella prima gara della Terza Divisione U16, la compagine di Alessandro Piva strappa i tre punti sul parquet del Thermal Volley (1-3, parziali: 26-24, 19-25, 22-25, 21-25).

U13: successo chiave per le giovani di Vanessa Viel. Il 3-1 ottenuto nello scontro al vertice con il Bluvolley (parziali: 27-25, 28-26, 14-25, 25-16) vale non solo la qualificazione in Eccellenza, ma anche la certezza matematica del primo posto nel girone.