Aduna Volley, settore giovanile: gioie e dolori al tie-break per la serie C e la serie D

Vince la C, perde la D: tie-break dolceamaro nell’ultima giornata di andata dei due campionati regionali. Bene il tris d’Eccellenza U18, U16 Sei, U14; sorrisi anche per il gruppo U14-U16 di Legnaro. La Terza Divisione continua la sua marcia trionfale.

I risultati

Alia U18/C: gara ricca di colpi di scena per la Serie C che s’impone 3-2 (parziali: 25-20, 14-25, 14-25, 25-13, 17-15) sul Vidata Antares nell’ultimo turno d’andata. Tutto facile invece per l’U18: nella seconda giornata d’Eccellenza le ragazze di Lorenzo Amaducci superano 3-0 (parziali: 25-11, 25-11, 25-15) il Vigonza Volley.

Serie D: anche la formazione di Gianni Candeo arriva al giro di boa del campionato dopo cinque combattutissimi set: a Castel D’Azzano finisce 3-2 (parziali: 27-25, 24-26, 22-25, 25-23, 15-7) per la Vivigas Arena VTV.

Sei U16/Prima Divisione: la Prima Divisione cede 3-0 sul parquet de LeAli Rio (parziali: 25-19, 25-21, 25-13). In attesa del Memorial Campesan (in programma questo weekend), la squadra di Paolo Camporese fa due su due in Eccellenza U16: secco 3-0 al Teolo Volley (parziali: 25-15, 25-14, 25-10).

Amat U16/Terza Divisione: sconfitto 3-1 dal San Martino di Venezze La Fenice in Terza Divisione U18 (parziali: 25-16, 19-25, 25-22, 25-14), il team di Massimo Trevisan si rifà nel campionato territoriale di Terza Divisione espugnando 0-3 il campo dell’Acli S.Angelo (parziali: 19-25, 18-25, 20-25).

U16 Albignasego: la compagine guidata da Alessandro Piva viene piegata 0-3 dal Vispa in Terza Divisione U16 (parziali: 12-25, 10-25, 11-25).

U16/U14 Legnaro: segno positivo per il gruppo di Mattia Sicchieri, vittorioso nel doppio esordio in Terza Divisione U16 (3-2 sul Cadoneghe Volley, parziali: 24-26, 25-23, 22-25, 25-17, 15-11) e in Primavera U14 (0-3 in casa dell’Usma, parziali: 18-25, 13-25, 18-25).

U14: corsare le atlete di Giovanni Ballin, che regolano 0-3 il Silvolley (parziali: 13-25, 18-25, 14-25) nella prima partita di Eccellenza. Stasera (ore 20 alla Polivalente di Albignasego) il secondo match contro Sant’Ignazio Volley.

U13: seppur ininfluente ai fini della classifica (Aduna era già matematicamente prima nel girone), il rotondo 0-3 ottenuto dalle giovani di Vanessa Viel ai danni del Real Padova (parziali: 12-25, 10-25, 17-25) è di buon auspicio per la prossima fase di Eccellenza.