Aduna Volley settore giovanile: qualche cruccio per l'U16 Sei, ventunesima al Campesan

Due vittorie e tre sconfitte: questo il bottino dell'U16 Sei al Memorial Campesan 2019, concluso in ventunesima posizione con qualche rimpianto. Secondo successo consecutivo in Eccellenza per l'U18, così come per l'U14 Albignasego che, però, deve mettere nel conto anche una battuta d’arresto. Prima affermazione stagionale per l’U12 Albignasego.

I risultati

U18 Alia: la squadra di Lorenzo Amaducci batte 3-0 il Thermal Volley (parziali: 25-21, 25-8, 25-15) e si issa al secondo posto del suo girone di Eccellenza.

U16 Sei: un Campesan in chiaroscuro per le ragazze di Paolo Camporese, che pagano a caro prezzo le sconfitte al fotofinish contro In Volley Puntozero Chieri (2-1, parziali: 26-24, 23-25, 15-8) e Pallavolo Antares (0-2, parziali: 24-26, 25-27) nel girone di qualificazione. Amaro anche il quarto di finale per il 17esimo-24esimo posto contro Chions Fiume Veneto (2-0, parziali: 25-21, 25-11), mentre nella giornata di domenica sono arrivate le vittorie in rimonta nella semifinale contro Giovolley Reggio Emilia (1-2, parziali 25-16, 21-25, 10-15) e nella finale 21esimo-22esimo posto contro Giorgione Pallavolo (2-1, parziali: 14-25, 29-27, 15-9).

U14 Albignasego: le atlete di Giovanni Ballin superano 3-0 il Sant’Ignazio Volley (parziali: 25-16, 25-7, 26-24) nella seconda gara di Eccellenza, ma nella terza si devono arrendere 0-3 alla capolista Synergy Volley (parziali: 18-25, 18-25, 14-25).

U14 Legnaro: la formazione di Mattia Sicchieri si impone 3-0 sul Teolo Volley nella seconda gara della fase Primavera (parziali: 25-8, 25-10, 25-17).

U12 Albignasego: possono finalmente esultare le baby di Lucia Bertani, che mettono agli archivi il primo acuto di questa stagione, facendo loro il derby sul campo di Aduna Legnaro (1-3, parziali: 25-23, 17-25, 10-25, 18-25).