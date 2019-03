Aduna volley Padova/Giovanile: vincono tutte le under e la terza divisione

Scorpacciata di successi per le squadre Under, dall’U18 alle due U14, passando per le quattro U16. Vitale affermazione in trasferta per la Terza Divisione territoriale, sempre lanciatissima in vetta. Ecco i risultati ottenuti dalle formazioni giovanili femminili di Aduna Volley Padova.

I successi

Alia U18/C: la Serie C esce senza punti e senza set dalla gara in casa del Bassano Volley (3-0, parziali: 25-18, 25-20, 25-12). In U18 le ragazze di Lorenzo Amaducci s’impongono 0-3 sul Vigonza Volley (parziali: 10-25, 15-25, 23-25) e mantengono la leadership nel girone di Eccellenza.. Serie D: secondo stop consecutivo per la truppa di Gianni Candeo, piegata 0-3 dal Volley Belladelli (parziali: 22-25, 19-25, 17-25). Sei U16/1a Divisione: la Prima Divisione si arrende 3-0 sul terreno del Volley Salboro (parziali: 25-13, 25-20, 25-16). Dolce la trasferta di Eccellenza U16: la squadra di Paolo Camporese si impone con un netto 0-3 sul Teolo Volley (parziali: 14-25, 15-25, 15-25). Amat U16/Terza Divisione: gran doppietta per il team di Massimo Trevisan. Al 3-0 rifilato al Medovolley Essetimbri in Terza Divisione U18 (parziali: 25-13, 25-14, 25-9) fa seguito l’importante successo 1-3 sull’Abc La Fenice in Terza Divisione territoriale (parziali: 10-25, 18-25, 25-19, 13-25): con cinque giornate ancora da disputare, rimangono sette i punti di vantaggio sulla seconda. U16 Albignasego: anche la compagine di Alessandro Piva può sorridere due volte: comodo 3-0 casalingo contro la Pool Patavium Rossa (parziali: 25-20, 25-15, 25-13), tirato 2-3 sul parquet della Volpato Gioielli (parziali: 25-16, 20-25, 16-25, 25-19, 14-16). U16/U14 Legnaro: altra doppia gioia, stavolta per il gruppo guidato da Mattia Sicchieri, che supera 3-0 (parziali: 25-15, 25-7, 25-14) il Volley Canossa in U14 e 1-3 (parziali: 22-25, 22-25, 25-23, 15-25) il Volley Insieme Blu in U16, U14 Albignasego: le atlete di Giovanni Ballin espugnano 0-3 il campo del Sant’Ignazio Volley (parziali: 24-26, 12-25, 14-25). Immutata la situazione nel girone di Eccellenza, sempre quattro i punti da recuperare su BPT Carrarese seconda.