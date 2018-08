Aduna Volley Femminile Padova: al via la nuova stagione, presentato lo staff tecnico

Ha preso ufficialmente il via la stagione 2018-2019 del settore femminile di Aduna Volley Padova. Al Palasport di Casalserugo atlete sottoposte ai tradizionali test fisici, mentre lo staff tecnico delle varie formazioni si è riunito per un breve briefing di inizio lavori.

La prima squadra

Come già noto, sulla panchina della Prima squadra, la Serie B2, siederà il confermato Lorenzo Amaducci, coadiuvato da Filippo Marchioro e Cristina Martin. A completare il team tre nuovi collaboratori: l'aiuto allenatore Marco Schiavo, il preparatore atletico Carlo Ometto e il fisioterapista Gianluca Ruzza, che seguirà anche le giovanili di Aduna. Venendo proprio al giovanile, al timone del gruppo U18/Serie C, Campione Provinciale di categoria, ci sarà lo stesso Lorenzo Amaducci. Con lui il secondo allenatore Maurizio Gandolfo, ex Volley Clodia Femminile, e la preparatrice atletica Maria Silvestri.

La serie D

La neo promossa Serie D viene affidata, invece, a Gianni Candeo (l'anno scorso tecnico della Serie C), che si avvarrà della collaborazione di Danilo Montaldo in veste di preparatore atletico. L'U16 /Prima Divisione resta nelle mani di Paolo Camporese, Campione Provinciale in carica, alla sua terza stagione consecutiva con Aduna. A completare lo staff Federico Trevisan (artefice della promozione ottenuta dalla Prima Divisione nello scorso campionato) e di nuovo Maria Silvestri come preparatrice atletica. Cambia volto l'U16 Junior che riparte dal primo allenatore Massimo Trevisan (proveniente dal Cadoneghe, con cui peraltro continuerà a collaborare) e da Michela Sedita nel doppio ruolo di aiuto allenatore e preparatrice atletica.

La scuola

Siamo alle formazioni inserite nel progetto Aduna Volley School, la cui base operativa sarà Albignasego. Dopo la qualificazione in Eccellenza della scorsa stagione, l'U14 verrà guidata da Giovanni Ballin, già alla Salese. Nel suo team di lavoro Maria Silvestri, Vanessa Viel (coordinatrice dell'intero progetto) e la neo arrivata Lucia Bertani, nell'ultimo anno all'AG Milano Volley. Sempre Vanessa Viel allenerà due squadre, l'U13 (nella top four provinciale al termine dello scorso campionato) e l'U11. Al suo fianco Ilaria Fanelli, nuova giocatrice della B2 di Aduna. Infine, il tandem composto dalla già citata Lucia Bertani e dalla confermata Alessia Moro: per loro la panchina dell'U12 e la gestione di due diversi gruppi di Minivolley.

Il presidente

“Ben poche realtà del Veneto possono vantare una squadra di tecnici ampia e qualificata come la nostra – commenta Franco Frizzarin, Presidente del settore femminile di Aduna –. Il progetto della società punta ad un continuo miglioramento, per questo abbiamo confermato diverse figure che già lavoravano con noi, inserendo alcuni nuovi elementi in grado di innalzare ulteriormente il livello di professionalità dello staff. Gli obiettivi che ci poniamo sono ambiziosi, tanto con la Prima squadra quanto con il settore giovanile: vogliamo rimanere la realtà di riferimento della pallavolo femminile padovana e confermarci nell'elite del movimento regionale. Auguro a tutti i nostri tecnici una stagione ricca di successi e di soddisfazioni”.