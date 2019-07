Aduna Volley Padova: definito lo staff tecnico del gruppo Under 14 e Under 16 femminile

Aduna Volley Padova ha definito lo staff tecnico del gruppo U14-U16 Femminile per la stagione sportiva 2019/2020.

I nuovi organici

La guida della nuovissima U14 è affidata a Maurizio Gandolfo, già allenatore dell’U18/Serie C di Aduna l’anno scorso. Dopo tre stagioni, due titoli provinciali e un terzo posto regionale, l’U16 saluta, invece, Paolo Camporese: al suo posto Sebastiano Ferri, lo scorso anno nelle giovanili del VigonzaVolley e della Pallavolo Tregarofani. A gestire la preparazione atletica di entrambe le formazioni resterà la confermata Maria Silvestri, mentre Lorenzo Amaducci supervisionerà il lavoro di tutto il gruppo in veste di Responsabile tecnico del settore giovanile di Aduna. Sia l’U14 che l’U16 parteciperanno ad un secondo campionato oltre a quello provinciale di categoria: l’U16 sarà iscritta nella Serie D regionale; ancora da definire il campionato aggiuntivo per l’U14.