Pallavolo: presentazione a Casalserugo delle squadre 2019-2020 di Aduna Volley

Vernissage ufficiale per le formazioni 2019-2020 Aduna Volley Padova., presentate al pubblico in occasione della Fiera di Casalserugo. Con oltre 300 tesserati e 23 squadre all’attivo (iscritte a 27 campionati federali), il consorzio patavino – formato da Pool Volley, Pallavolo Casalserugo e Legnaro PGS 200 – anche quest’anno si propone ai vertici del panorama pallavolistico provinciale e regionale, sia per l’attività femminile che per quella maschile.

La presentazione

Alla presentazione hanno preso parte il Sindaco di Casalserugo Matteo Cecchinato, il Consigliere comunale Giulia Bettella e la Presidente della FIPAV di Padova Cinzia Businaro. Con loro anche Massimo Mastromatteo, Referente regionale e provinciale di Emergency, associazione di cui Aduna è Charity Partner. Portabandiera del club, naturalmente, le due compagini nazionali: la Serie B2 Femminile Alia guidata da Lorenzo Amaducci e la Serie B Maschile Ravagricola di coach Matteo Da Pozzo. Entrambe le squadre giocheranno le proprie gare interne al Palasport di Casalserugo: la B2 Femminile il sabato alle ore 20.30, la B Maschile la domenica alle 18.

Le squadre giovanili

Per quanto riguarda il settore giovanile, i primi a sfilare sul palco sono stati i bambini del Minivolley, suddivisi in quattro gruppi: Legnaro, Pegolotte di Cona, Pontelongo, Casalserugo. A seguire tutte le formazioni Under: tre Under 12 (due femminili, una maschile), due Under 13 (maschile e femminile), quattro Under 14 (due femminili e due maschili), quattro Under 16 (tre femminili e una maschile), tre Under 18 (due femminili e una maschile). Completano il quadro le formazioni iscritte esclusivamente ai campionati di categoria: Serie C e Prima Divisione Femminile, Serie D Maschile.