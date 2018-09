Aduna Volley Padova: comincia la stagione delle ragazze di B2 con un quadrangolare

Nelle prossime settimane la Serie B2 Femminile di Aduna Volley Padova sarà impegnata in un torneo precampionato con altre tre formazioni pari categoria. Il quadrangolare, sponsorizzato da Più Sport & Volley, vedrà la squadra di Lorenzo Amaducci affrontare, nell'ordine, Ipag Noventa Vicentina(giovedì 13 settembre al Palasport di Casalserugo), Fratte (venerdì 21 settembre presso la Palestra Comunale di Santa Giustina in Colle), Volley Eagles (giovedì 27 settembre alla Palestra Borromeo di Sarmeola di Rubano).

Il torneo

Il torneo si svolgerà con la formula del girone all'italiana con gare di sole andata al meglio dei cinque set. Le prime due classificate del girone si contenderanno la finale primo-secondo posto, le altre due quella per il terzo-quarto. Le finali si svolgeranno in data 4 e 5 ottobre con campi invertiti rispetto alle gare dei gironi (salvo indisponibilità delle palestre). Oltre a questo torneo, la B2 Femminile Eraclya Aduna Padova ha in calendario anche un'amichevole di prestigio: martedì 2 ottobre la sfida al Giorgione delle ex Fenice e De Bortoli, neo promosso in B1.