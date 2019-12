Aduna Volley Padova: Under14 e Under16 completano il poker d'eccellenza

L’U16 Banca Annia e l’U14 Amat raggiungono le due U18 in Eccellenza, completando uno straordinario poker. Nel weekend arriva anche il riscatto della Prima Divisione, eliminata in settimana dalla Coppa Padova. Senza acuti le altre. Vediamo il quadro completo dei risultati ottenuti dalle formazioni giovanili di Aduna Volley

Padova.

I risultati

U18 Alia/Serie C: la Serie C vince d’autorità il primo set poi si arena in casa di Be-One (risultato 3-1, parziali: 15-25, 25-17, 25-16, 25-16). In U18 provinciale il gruppo di Lorenzo Amaducci chiude la fase a gironi così come l’aveva cominciata: lo 0-3 sul terreno di Academy Pool (parziali: 11-25, 15-25, 10-25) vale il dodicesimo successo in altrettante partite senza aver concesso nemmeno un set alle avversarie. U18/Seconda Divisione Aduna Legnaro: mettono nel sacco due punticini le ragazze di Massimo Trevisan. In Seconda Divisione, dopo il ko nell’infrasettimanale di Coppa Padova contro Bluvolley (3-1, parziali: 25-18, 25-18, 22-25, 25-14), arriva un combattutissimo 3-2 sul campo di Bios Line – Arcobaleno (parziali: 23-25. 25-20, 26-24, 11-25, 17-15). Quinto set anche per l’U18 nell’ultimo turno della fase a gironi provinciale: l’indolore sconfitta al tie-break arriva al termine di una bella rimonta su Volley Thunder (2-3, parziali: 16-25, 13-25, 25-17, 25-11, 9-15).

Le giovanili

U16 Banca Annia/Serie D SEI: un altro traguardo raggiunto da Sebastiano Ferri e le sue atlete, che guadagnano l’accesso alla fase d’Eccellenza provinciale con due giornate d’anticipo in virtù del netto 0-3 ottenuto sul terreno del Vispa (parziali: 13-25, 16-25, 12-25). Positiva anche l’ultima gara delle qualificazioni al Memorial Campesan: 3-0 casalingo su LeAli Thermal Red (parziali: 25-11, 25-22, 25-15) e primo posto nel girone. Nessun punto ma un set vinto per la Serie D sul difficile campo del Griffon Legnago (3-1, parziali: 25-19, 24-26, 25-13, 25-17). U14/U16 Amat: da applausi l’U14 di Maurizio Gandolfo, qualificata in Eccellenza dopo l’affermazione 1-3 sul campo di San Domenico Savio (parziali: 25-27, 26-24, 11-25, 21-25). Grazie al successivo 3-0 su Albignasego Volley (parziali: 25-21, 25-13, 25-15), Aduna arriva allo scontro al vertice di sabato prossimo in casa di Speedline – R con gli stessi punti della rivale. Battuta d’arresto invece per l’U16, piegata 0-3 (parziali: 22-25, 10-25, 17-25) da Academy Eapi Pallavolo Valsugana. Prima Divisione: la squadra di Federico Trevisan viene eliminata agli ottavi di Coppa Padova per mano del Ciao Bio Agna-La Fenice (3-0, parziali: 25-17, 25-16, 25-13), ma trova pronto riscatto in campionato imponendosi 1-3 su LeAli Thermal Volley (parziali: 15-25, 20-25, 25-22, 19-25).