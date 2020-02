Aduna Volley, tredicesimo posto per la Under16 Banca Annia al Memorial Campesan

Tutti i risultati delle formazioni giovanili di Aduna Volley Padova per gli ultimi match disputati.

U18 Alia

Due gare e sei punti complessivi per l’U18 di Lorenzo Amaducci. Dopo aver espugnato a fatica 1-3 il campo di Dinamica Volley Solesino (parziali: 16-25, 25-23, 20-25, 3-25), Tiozzo e compagne superano 3-0 (parziali: 25-14, 25-20, 25-11) le cugine di Aduna Legnaro confermandosi leader del girone 1 d’Eccellenza.

U18 Aduna Legnaro

La squadra di Massimo Trevisan non riesce a scalfire il primato di Alia (3-0 a Pontelongo) e perde la seconda posizione in graduatoria a favore di Solesino.

U16 Banca Annia

Weekend ricco di emozioni per le ragazze di Sebastiano Ferri, impegnate al Memorial Campesan 2020. Banca Annia Aduna vince 2-0 la gara inaugurale con Futura Volley Giovani Busto Arsizio (parziali: 25-20, 25-23), mentre nel secondo match di qualificazione si deve arrendere 2-0 all’Igor Volley Novara (25-13, 25-11). Agli ottavi di finale per il 1°-16° posto arriva il ko contro la corazzata Imesa Imoco Volley San Donà (2-0, parziali: 25-16, 25-16), così come nella prima gara della domenica, il quarto di finale per il 9°-16° posto terminato 2-0 (parziali: 25-15, 25-16) per Chorus Volley Bergamo Academy. Dolcissima l’ultima fase del torneo: nella semifinale per il 13°-16° posto Nalin e socie abbattono 2-0 (parziali: 25-17, 25-23) il Volley Friends Roma, quindi si impongono con lo stesso punteggio su Villadies Ravel Power (2-0, parziali: 25-18, 25-22) nella finale 13°-14° posto.

U14/U16 Amat

Le giovani di Maurizio Gandolfo centrano il quarto successo in altrettante gare di Eccellenza U14 violando 0-3 il campo di Sant’Ignazio Volley (parziali: 17-25, 18-25, 15-25). La Terza Divisione U16 vende cara la pelle contro la capolista Vigonza Volley Blu, ma esce dal campo senza set e senza punti all’attivo (0-3, parziali: 22-25, 22-25, 22-25).