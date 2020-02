Aduna volley Padova: eccellenza, le due Under 18 stavolta festeggiano insieme

Dopo essere state “nemiche” la scorsa settimana (e il confronto si ripeterà domenica prossima) le due U18 di Aduna condividono una giornata di successi. Sempre in Eccellenza, cadono sia l’U16 che l’U14. A segno l’U16 Junior, una vittoria e una sconfitta nel bilancio della Prima Divisione. Ecco tutti i risultati delle formazioni giovanili di Aduna Volley Padova. U18 Alia/Serie C: la Serie C inciampa in casa con il fanalino di coda Le Ali Thermal Volley (risultato 1-3, parziali: 25-21, 19-25, 22-25, 19-25). Nel girone d’Eccellenza U18 le ragazze di Lorenzo Amaducci non conoscono ostacoli: secco 3-0 (parziali: 25-14, 25-10, 25-14) su Apv Team Volley 2007.

Tutti i risultati

U18 Aduna Legnaro: la formazione di Massimo Trevisan resta in scia a Solesino, seconda del girone di Eccellenza, grazie al successo per 1-3 (parziali: 25-22, 17-25, 18-25, 13-25) ottenuto sul campo di T.M. Automatismi. U16 Banca Annia/Serie D SEI: la Serie D viene strapazzata 0-3 dalla capolista Dinamica Volley Solesino (parziali: 21-25, 15-25, 13-25). Gara per cuori fortissimi quella dell’U16 in Eccellenza: sotto 0-1, poi avanti 2-1, la squadra di Sebastiano Ferri si arrende ai vantaggi del tie-break contro Le Ali Thermal Red (2-3, parziali: 23-25, 25-20, 25-16, 13-25, 14-16). U14/U16 Amat: c’è ufficialmente una “bestia nera” per l’U14, lo Speedline – R, che infligge alle giovani di Maurizio Gandolfo il secondo stop in altrettanti confronti stagionali (3-0, parziali: 25-5, 25-6, 25-18). Il riscatto arriva in Terza Divisione U16, dove il gruppo Amat si impone 1-3 in rimonta (parziali: 25-22, 15-25, 14-25, 21-25) sul terreno del Junior AltaFratte. Prima Divisione: doppio turno casalingo per il team guidato da Federico Trevisan. Il confronto con Antenore Energia Cds termina 1-3 per le ospiti (parziali: 24-26, 22-25, 25-22, 13-25), ma Xodo e compagne riescono ad avere ragione 3-0 (parziali: 25-23, 25-23, 25-18) del Vision Volley.