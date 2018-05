Pallavolo, Aduna Volley: podio possibile alle regionali per l'U16, l'U18 è ai quarti

L'Under16 perde la semifinale dei regionali, ma resta in corsa per qualificarsi ai nazionali. Avanza, intanto, l'Under18 che vince il suo girone e approda ai quarti della fase regionale. Successo cruciale per la Prima Divisione, ora nel tabellone vincenti dei playoff di categoria.

Under18/C

Si complica la missione salvezza della Serie C di Gianni Candeo. Il punto ottenuto in casa della Synergy Reschiglian Stra (3-2, parziali: 25-22, 23-25, 24-26, 25-13, 15-11) lascia accesa solo una flebile speranza di conquistare un posto ai playout. Fondamentale, anche in ottica ripescaggi, vincere l'ultima gara di campionato contro New Volley Vicenza Est. Settimana importantissima per l'U18 di Cristina Martin, che dopo aver vinto il proprio girone dei regionali grazie ai successi ottenuti su Vivigas Arena Volley (1-3, parziali: 19-25, 25-27, 25-21, 17-25) e Volley Codognè (3-1, parziali: 25-20, 25-13, 20-25, 25-21), domenica 6 maggio (ore 17) a Casalserugo sfiderà la Pomì Vbc Union Bremas Jesolo nei quarti di finale dei regionali.

Under16/D

Ferma in Serie D, la formazione di Paolo Camporese si è concentrata sulle fasi regionali del campionato U16. Archiviato il girone con il 3-0 inflitto al Volley Ariano (parziali: 25-8, 25-18, 25-19), Mancin e compagne hanno superato 3-0 (parziali: 25-17, 25-20, 25-19) l'FTV Team 2016 nei quarti di finale, arrendendosi con lo stesso punteggio all'Imoco Volley San Donà in semifinale (3-0, parziali: 25-11, 25-13, 25-8). C'è ancora un biglietto per le nazionali in palio: sarà decisiva la finale terzo-quarto posto di domenica 13 maggio contro il Bruel Volley Bassano.

Prima Divisione

La squadra capitanata da Anna Nardi soffre ma riesce ad imporsi 3-2 sulla Pellanda Autotrasporti Srl (parziali: 25-21, 25-19, 19-25, 23-25, 15-7) nella prima gara dei playoff per la Serie D. Aduna accede così al tabellone vincenti, prossimo match in programma venerdì 4 maggio a Piombino Dese, sul campo della Maxì Supermercati.

Le altre

U16 Junior/Terza Divisione: colpo esterno messo a segno dalle ragazze di Marco Ponchina nel Torneo Primavera U16. Battuto 1-3 (parziali: 25-12, 26-28, 26-28, 16-25) il Medoacus Portland. U16 Albignasego: rimane a secco il team di Marco Piccaluga, sconfitto 3-0 sia dal Bluvolley (parziali: 25-15, 25-15, 25-7) che dalle cugine dell'US Sant'Agostino (parziali: 25-19, 25-19, 25-21). U14: con il 3-0 inflitto al Pool Patavium Villafranca (parziali: 25-20, 25-13, 25-17), la compagine guidata da Marco Piccalugacentra il terzo successo consecutivo nel Torneo Primavera. U13 Azzurra: all'esordio nei regionali, le giovani di Vanessa Viel rimediano due ko per 3-0 contro Pallavolo San Vendemiano Rossa (25-7, 25-12, 25-11) e Volley Clodia Le mille e una notte (25-12, 25-10, 25-10). U12 Casalserugo: seconda vittoria di fila per la squadra di Paola Longo, che supera 3-1 in rimonta la Pallavolo Arcobaleno(parziali: 14-25, 27-25, 25-23, 26-24).