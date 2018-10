Volley, soddisfazione in casa Aduna: esordio vincente per la D e ottimi risultati

Un weekend con molti alti e pochissimi bassi: è entrata nel vivo l’attività giovanile del settore femminile di Aduna Volley Padova. Esordio da tre punti per la serie D, vincono l’U18, tre U16 (su quattro) e la Prima divisione.

I risultati

Alia U18/C: nella giornata inaugurale del campionato di serie C il gruppo di Lorenzo Amaducci viene stoppato in casa dalla Chime Castellana (0-3, parziali: 15-25, 21-25, 20-25). Secondo successo in due gare in U18: dopo lo 0-3 sul terreno del Cadoneghe Volley (parziali: 12-25, 11-25, 14-25), arriva un altrettanto netto 3-0 sull’Apv Team Volley 2007 (parziali: 25-12, 25-7, 25-4).

Serie D: all’esordio in categoria la formazione di Gianni Candeo sbanca il campo del Volley Bussolengo (0-3, parziali: 11-25, 18-25, 10-25).

Sei U16/Prima divisione: fine settimana da sogno per le ragazze di Paolo Camporese, che s’impongono due volte in trasferta. Venerdì lo 0-3 sulla Pallavolo Piove nella Coppa Padova di Prima Divisione (parziali: 23-25, 22-25, 16-25), domenica quello in casa dell’USMA (parziali 5-25, 2-25, 11-25), che vale la terza vittoria di fila in U16.

Amat U16: tre acuti consecutivi anche per la squadra di Massimo Trevisan. Piegate 3-0 (parziali: 25-7, 25-15, 25-18) le pari età dell’Arcella Volley.

U16 Albignasego: sorride al team guidato da Alessandro Piva il derby contro il Legnaro Aduna di Mattia Sicchieri. Alla Polivalente di Albignasego il match si conclude 3-1 per le locali (parziali: 21-25, 25-21, 25-10, 25-14).