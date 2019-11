Aduna Volley Padova, serie B2: tre schiaffi nel derby, le Eagles vincono 3-0

Terzo stop consecutivo per Alia Aduna Padova, battuta 3-0 dal Volley Eagles Vergati nel derby padovano della quinta giornata di B2 Femminile. Risultato quasi mai in discussione a Sarmeola, dove le padrone di casa hanno – per usare le parole usate da coach Amaducci a fine gara – rifilato tre sonori “schiaffi” alle ospiti. L’augurio per Aduna è che siano schiaffi salutari, di quelli che fanno male, ma ti svegliano dopo un lungo torpore.

La partita

Tre novità nello scacchiere di Alia Aduna: Pertoldi in regia, Grandis in banda e Giannone al centro. Completano lo schieramento ospite Canazza come opposto, Celegato centrale, Tolin in posto quattro e il libero Porporati. Luca Artuso, coach delle Eagles, sceglie la diagonale composta da Lotto e Pedron, Bandiera-Rampazzo in mezzo, Gottardo-Marcato bande, libero Trifoglio. Inizio da incubo per Aduna, messa sotto da una Bandiera capace di colpire in ogni fondamentale (7-2). Gli errori delle padrone di casa aiutano la risalita di Alia (11-10), che, però, torna a precipitare in un amen: break di quattro punti delle Eagles (due sono ancora di Bandiera) e primo time speso da coach Amaducci (15-10). Ace di Gottardo e muro dell’onnipresente Bandiera (17-10), le ospiti trovano con Grandis (due attacchi e una battuta a segno) un piccolo spiraglio di luce (19-15). Pedron (attacco-ace) e Rampazzo (muro) fanno tornare il buio pesto (22-15). Tolin e Celegato rosicchiano qualcosina (23-18), entra anche Tiozzo in battuta, ma non c’è margine per rientrare: chiude a muro Bandiera: 25-20, 1-0.

I parziali decisivi

Aduna comincia il secondo parziale con Akrami in luogo di Giannone. Di nuovo falsa partenza: 4-0 Eagles, time Amaducci. Dopo l’avvicendamento tra Grandis e Turri, ci prova Tolin con due ace a rilanciare le ospiti: 9-7. Pedron rispedisce il tentativo al mittente (13-7), mentre sul campo di Alia gli errori iniziano a essere tantini. Il cambio di regista (dentro Tiozzo, fuori Pertoldi) frutta subito un’inversione di tendenza (13-10), che si fa più evidente dopo l’ace della stessa Tiozzo (14-12). Doppietta di Marcato spezza ritmo (16-12, intanto Cavalera ha affiancato Porporati nel ruolo di libero), le due squadre restano alla stessa distanza fino al 20-15 (time Amaducci), che segna, di fatto, il punto di non ritorno. Aduna entra in stato confusionario e ne esce solo a fine parziale: 25-15, 2-0. Terzo set, confermate Tiozzo, Turri e Cavalera nella formazione di Amaducci. Questa volta l’avvio è nel segno di Tolin: due attacchi vincenti e un muro per il primo vantaggio ospite della serata, 2-5. Pedron e Rampazzo ribaltano subito la situazione: 6-5, time Alia. Altro strappo delle Eagles con Marcato protagonista, altra interruzione comandata da Amaducci (9-6). Fuori fase Aduna (Grandis rileva Turri), Gottardo e Rampazzo ne approfittano per tracciare un solco pesante (13-7). Ace di Tiozzo (13-9), ma anche muro di Bandiera e sberla di Pedron (16-9). Poco dopo la storia si ripete: Canazza fa 18-13, Bandiera risponde con l’ace del 20-13. Il sottilissimo filo che tiene su le ospiti si spezza nel tripudio del pubblico di Sarmeola: 25-18, 3-0 Eagles.