Aduna Volley Padova: definito lo staff tecnico per la stagione 2020-2021

Puzzle completato. Aduna Volley Padova ha definito lo staff tecnico del settore femminile per la stagione 2020/2021. Per quanto concerne il gruppo Serie B2/Serie C/Under 19, la neoarrivata Annalisa De Felip sarà affiancata dai confermati Sebastiano Ferri (che mantiene anche la guida dell’Under 17/Serie D) e Marco Schiavo.

Il nuovo staff

Cambio di timoniere, invece, per l’Under 19/Prima Divisione allestita in collaborazione con Legnaro PGS: Tommaso Lazzarin, ex tecnico di Beng Rovigo, Dynamica Volley, Olympia e Rio, succede a Massimo Trevisan nel ruolo di primo allenatore, a fargli da vice il confermato Mauro Scremin. Il gruppo Under 17/Serie D, oltre al già citato Ferri, vedrà ancora seduto in panchina come “secondo” Federico Trevisan. All’insegna della continuità anche l’Under 15, sempre affidata alla mano sapiente di Maurizio Gandolfo. Confermato in blocco lo staff che seguirà la parte medico-fisica: Maria Silvestri sarà la preparatrice atletica di tutte le squadre, Gianluca Ruzza il fisioterapista. Infine, da segnalare la neonata collaborazione con il Volley Colombo che darà vita ad una formazione di Prima Divisione. Ad allenarla un altro volto noto del clan Aduna, Gianni Candeo.