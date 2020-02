Alia Aduna Volley Padova: missione trasferta sul campo di Chions Fiume

Missione trasferta per Alia Aduna Padova che, dopo aver superato Jesolo nell’ultimo turno, si prepara ad affrontare un’altra formazione coinvolta nella lotta per non retrocedere. Sabato 15 febbraio alle ore 20.30 il team di Casalserugo sarà di scena alla Palestra Comunale di Chions, casa della CFV Friultex, penultima forza del girone E di B2 Femminile.

Crescita di gruppo

Come sottolineato da coach Amaducci nell’immediato post partita di sabato scorso, l’obiettivo di crescita del gruppo ora è migliorare il rendimento in trasferta, fin qui deficitario. Basti pensare che l’ultimo (e unico) successo esterno della stagione di Alia risale addirittura al 30 novembre scorso, quando Turri e socie si imposero con un netto 0-3 sul terreno delle Villadies. Per il resto, nel conto ci sono sei sconfitte e un bottino complessivo di appena cinque punti, contro i quindici ottenuti tra le mura amiche. Può essere davvero la gara di Chions ad aprire un nuovo capitolo? Il precedente dell’andata (3-0 per Aduna) è incoraggiante ma forse poco indicativo, considerando che si giocò quasi quattro mesi fa (26 ottobre), tuttavia il ruolino di marcia della Friultex in casa lascia più di uno spiraglio aperto. Nei sette match interni finora disputati la squadra guidata da Marco Amiens ha ottenuto due soli successi (3-0 contro Villadies e 3-1 su Fusion) e ben cinque sconfitte, tutte per 3-0 o 3-1. Senza lasciarsi andare a facili entusiasmi, la missione trasferta questa volta sembra un po’ meno impossibile rispetto al recente passato.