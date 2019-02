Volley femminile, serie B2: Aduna si prepara al match friulano, due squadre in cerca di vittoria

La squadra di Lorenzo Amaducci si è rimessa in moto con la netta vittoria su Trieste e la contemporanea sconfitta di Chions ha reso meno impossibile la rimonta playoff. Ora però è necessario fare il punto della situazione e capire quanto possono rendere Mattiazzo e compagne in vista del rush finale di stagione.

Battagli sul filo dei punti

Il test friulano sarà di tutt’altro spessore rispetto a quello “morbido” della scorsa settimana. Le Villadies sono reduci da due convincenti successi su Udine in casa (3-0) e Staranzano in trasferta (1-3), sei punti che hanno permesso alle ragazze di Fabio Sandri di salire al settimo posto, a quattro punti da Aduna, attualmente quinta. Due posizioni di differenza in classifica, ma prospettive quasi agli antipodi per le prossime sfidanti: Eraclya coltiva speranze playoff, le Villadies sembrano piuttosto preoccupate di non farsi risucchiare nella bagarre salvezza. Il vantaggio sulla zona rossa è di cinque lunghezze, margine confortevole ma non ancora di assoluta tranquillità.

Obiettivi diversi, ma fondamentali

Da una parte e dall’altra della rete sabato si va in campo per vincere. Sul versante Aduna lo sprone arriva dalla palleggiatrice Miriam Rossi: «Sarà una partita tosta, loro in casa sono molto pericolose, in più arrivano da un periodo positivo e non hanno nulla da perdere. Per noi invece i punti in palio sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo playoff». Spiega Rossi «Per questo dobbiamo stare tranquille e giocare al massimo delle nostre possibilità con ordine, grinta e con quella voglia di non far cadere mai la palla che abbiamo già dimostrato in passato».

Sfruttare il momento positivo

Passato recente che non può che invitare all’ottimismo l’alzatrice veronese: «La vittoria con Trieste? Non so se sia stata una svolta vera e propria, ma sicuramente è stata positiva sia a livello morale sia per il fatto che non ci siamo mai adattate all’avversario, a cui non abbiamo lasciato il tempo di reagire. La squadra sta bene e anch’io mi sento bene» conclude «la gamba a cui avevo fastidio nelle scorse settimane non mi dà più problemi e sono tornata in palestra pronta a dare tutto insieme alle mie compagne».