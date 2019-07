Aduna volley Padova: linea verde in prima squadra, la B2 sarà tutta Under 20

Entra nella seconda fase il progetto giovani di Aduna Volley Padova. Obiettivo del club portare anche in Prima squadra quella linea verde che negli ultimi anni ha fruttato, solo a livello di Under 18, tre titoli provinciali consecutivi, un secondo posto regionale e la recente partecipazione alle finali nazionali di categoria.

La linea verde

Il confermato tecnico Lorenzo Amaducci avrà dunque a disposizione un ampio gruppo interamente composto da atlete Under 20, che si divideranno traSerie B2, Serie C e campionato U18. Nella rosa ci saranno diverse giocatrici che fanno già parte o hanno fatto parte del settore giovanile di Aduna integrate con alcuni nuovi innesti. Nel suo lavoro Amaducci sarà affiancato da Adam Giraldo (ex Sorelle Ramonda Montecchio in A2) come secondo allenatore della U18/Serie C, MarcoSchiavo in veste di assistente allenatore e Maria Silvestri nel ruolo di preparatrice atletica. Aduna si presenterà al via della nuova stagione anche con una seconda formazione U18, allestita in collaborazione con il PGS Legnaro 2000, che competerà sul doppio fronte U18/Seconda Divisione. Agli ordini di Massimo Trevisan (primo allenatore) e Mauro Scremin (secondo) buona parte dell'ex U16 che lo scorso anno ha dominato il campionato di Terza Divisione.