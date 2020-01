Pallavolo, Alia Aduna Padova: prestazione da giganti, Trieste piegata 3-1

Giganti. Capaci di sovrastare le assenze, gli infortuni, le insidie create da un avversario temibilissimo soprattutto a muro. È un'Alia Aduna Padova in formato extra-large quella che piega 3-1 la New Virtus Volley Trieste nella dodicesima giornata di B2 Femminile. Prova di grande continuità delle ragazze di Lorenzo Amaducci, brave a crederci e a martellare senza sosta anche dopo il pareggio ospite nel secondo set. Ad Alia mancava ancora la vittoria contro una grande del campionato: è arrivata, meritatissima, e porta in dote tre punti fondamentali per allontanarsi sempre di più dalla zona calda della classifica.

La formazione

In piena emergenza Alia Aduna: sempre out per infortunio Pertoldi e Giannone, al conto delle assenti si aggiunge anche Tolin, squalificata. Coach Amaducci pesca addirittura dall'U16 per rimpolpare il suo roster e schiera Tiozzo in diagonale con Canazza. Celegato e Akrami centrali, Turri e Grandis schiacciatrici, Cavalera libero. Il tecnico di Trieste Marco Kalc risponde con Michelini alzatrice ed Elisabetta Riccio opposto, Sangoi-Martina al centro, Sartori-Atena in banda, Masiero libero. Scatto immediato di Alia grazie a due ace in sequenza di Tiozzo (4-1). Due errori ospiti, una bordata di Canazza: 7-1, time per Kalc. Controbreak giuliano ispirato dal servizio di Martina e da un muro consistente (7-6). Difese in evidenza in questa fase, ricezioni e attacchi così così. Aduna guadagna terreno con Grandis e Canazza (ace del 15-11): secondo time richiesto dalla panchina di Trieste. Accorcia Sangoi in battuta (15-13), ma la squadra di casa tiene bene botta in cambio palla. Dentro Bissaro al servizio, ed è un turno che frutta il preziosissimo 22-17 di Grandis. Schiaffo dai nove metri di Sartori, time per Amaducci (22-19). Scambio infinito, Alia ne esce con la palla set in mano (24-19) e la capitalizza subito, con Grandis: 25-19, 1-0.

La partita

Trieste approccia meglio il secondo parziale, asfissiando le locali a muro: 3-7, time Amaducci. Reazione patavina firmata Celegato (5-7), ace di Lescardini (rimasta in campo dal parziale precedente) e pipe di Sartori, le ospiti tornano a correre (6-11). Alia ha smarrito la self-confidence in attacco, altro tempo richiesto coach Amaducci (6-13). Non manca la buona volontà a Turri, che a forza di rigiocate piega la difesa giuliana, Tiozzo ci aggiunge un ace mortifero: 10-14, time Kalc. Canazza picchia a più non posso, ma c'è comunque troppa Virtus – specie in fase break – per la squadra di casa: ace di Michelini, 12-18. Rimescola il suo mazzo Amaducci, esordio in B2 per le giovanissime Nalin e Nonato, con loro anche Bissaro. Il finale, però, è tutto di marca giuliana: 17-25, 1-1. Terzo set, Turri (ace) e Canazza (un attacco e un muro) per il 5-2 d'apertura. Akrami prima difende con il sangue, poi attacca dalla battuta: 8-4, time Kalc. Graffiata ancora, da Celegato, Trieste cambia l'alzatore, dentro Beltrame per Michelini (10-4). La svolta ospite proprio non si vede, mentre Turri affonda ancora la lama (13-5). Ace di Celegato e time per uno sconsolato Kalc (16-7): l'impressione è che per fermare le padrone di casa, e in particolar modo le scatenate Canazza e Akrami, servirebbe un miracolo alle triestine. I santi, però, non abbandonano la squadra di Casalserugo, che torna meritatamente in vantaggio: 25-14, 2-1.

La fase decisiva

Sempre loro, Akrami (dalla battuta) e Canazza (in attacco): il quarto parziale comincia sul 6-3 per Alia, time Kalc. Stavolta Trieste riemerge di prepotenza, con Sartori nei panni del leader maximo (6-8). Anche Alia, però, ha il suo condottiero, Grandis, che propizia quasi da sola controsorpasso e allungo patavino (14-11). Il muro ospite è sempre una brutta bestia da affrontare (15-15), ma Turri e Grandis trovano il modo di domarlo: 18-15, secondo time per Kalc. Anche Akrami sa dominare sotto rete (block del 19-15), Turri invece piazza l'ace del 20-15. Canazza-show per tenere a bada il (timido) tentativo di rimonta giuliano, colpisce Grandis ed è 23-17. Ormai si aspetta solo di festeggiare i tre punti, che arrivano dopo un po' di comprensibile apprensione: 25-20, 3-1 Alia Aduna.

Il tabellino

Alia Aduna Padova-New Virtus Volley Trieste 3-1 (25-19, 17-25, 25-14, 25-20)

Battute punto/errori: Aduna 10/6, Trieste 7/10; Ricezione: Aduna 49%, Trieste 37%; Attacco: Aduna 33%, Trieste 30%; Muri punto: Aduna 5, Trieste 9.



Alia Aduna Padova: Turri e Canazza 16, Grandis 11, Celegato 8, Akrami 6, Tiozzo 3, Bissaro, Nalin e Nonato 0, Pertoldi, Giannone e Monaro NE; liberi: Cavalera e Porporati. Coach: Lorenzo Amaducci.



New Virtus Volley Trieste: Sartori 25, Martina, Michelini e Lescarini 6, Atena e Sangoi 5, Elisabetta Riccio 1, Federica Riccio, Beltrame, Bernardis e Petri 0, Fortunati NE; libero: Masiero. Coach: Marco Kalc.