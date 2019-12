Aduna Volley, ancora una vittoria

«Sia questa gara che la precedente erano fondamentali per il nostro campionato, e le ragazze sono state bravissime ad interpretarle nella maniera migliore. Stasera abbiamo fatto la differenza in battuta, fondamentale che ci ha permesso di scavare un solco tra noi e l'avversario. Merito comunque a Fusion che a muro ci ha fatto veramente impazzire: sono una bellissima squadra e sono sicuro che verranno fuori più avanti nel corso del campionato». Sono le parole di Lorenzo Amaducci, tecnico di Alia Aduna dopo la bella vittoria contro Venezia.

Alia Aduna Padova infila il secondo successo consecutivo superando 3-1 il Fusion Volley nella sfida salvezza dell'ottavo turno di B2 Femminile. Gara accesissima e risultato sempre in bilico a Casalserugo, per questo la lucidità delle ragazze di Lorenzo Amaducci è risultata determinante. Per prendersi il doppio vantaggio iniziale, per rispedire al mittente il tentativo di Fusion di riaprire la gara dopo il terzo set.