Agilità, forza e resistenza: torna la eXXtreme Female Race per le donne che non conoscono ostacoli

Arriva alla seconda edizione la “eXXtreme female race”, gara di corsa non competitiva tutta al femminile. Un evento per sole donne, il cui ricavato, andrà tutto in beneficenza. L’anno scorso l’incasso è stato donato all’associazione Centro Donna di Padova che si occupa di vittime di violenza. L’edizione di quest’anno si terrà domenica 22 settembre con inizio alle ore 11.00 presso il campo di atletica del Comune di Curtarolo a pochi chilometri da Padova. Il percorso si sviluppa sulla distanza di 6 km e prevede il superamento di 20 ostacoli, fra cui una arrampicata orizzontale. “Le donne hanno nel loro DNA la forza e la caparbietà per superare qualsiasi ostacolo fisico e mentale. La eXXtreme female race, dove la doppia X rappresenta il cromosoma femminile, nasce per sottolineare una volta in più queste indubbie caratteristiche femminili” sottolinea Marta Bellesso una delle organizzatrici e personal trainer padovana.

OCR

La Obstacle Course Race (OCR), dall’inglese corsa ad ostacoli, è una disciplina sportiva emergente che richiede una preparazione completa: al running, su percorsi misti e di varie lunghezze, si unisce il superamento di ostacoli naturali e artificiali, come prove di agilità, equilibrio, forza e resistenza. Oltre a muri di differenti altezze e inclinazioni da scavalcare, gli atleti si trovano a trasportare o a trascinare pesi, arrampicarsi su muri inclinati o superare ostacoli in sospensione. Per partecipare alla eXXtreme female race non è necessaria una preparazione specifica, è sufficiente essere in forma e poter correre alcuni chilometri mettendo in gioco se stessi e superando i propri limiti.

Partecipazione

La manifestazione è organizzata dall’associazione Rambla, associazione storica del territorio patavino e patrocinata dall ’Amministrazione Comunale di Curtarolo. Per iscriversi alla gara è necessario essere in possesso di regolare certificazione medica per attività sportiva non agonistica in corso di validità il giorno della gara, da inviare via email entro il 19 settembre all’indirizzo email info@exxtremefemalerace.com. Le iscrizioni possono avvenire tramite il sito on line www.exxtremefemalerace.com, pagina Facebook o il giorno dell’evento presso la segreteria entro le ore 10.00. Il costo dell’iscrizione è di 30 euro fino al 31 agosto e 35 euro fino al 19 settembre. Ad ogni partecipante verrà consegnato un pacco gara con all’interno anche l’immancabile maglia eXXtremeFR t-shirt. Al termine della gara ci si potrà fermare per un aperitivo o per mangiare presso i food truck con musica.