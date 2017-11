Il Padova vince e balza in avanti: la gara contro l' Albinoleffe

Sedicesima di campionato, il Padova è di scena allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per la sfida che vede contrapposti biancoscudati e la celeste; l’AlbinoLeffe è la terza forza del campionato.

ALBINOLEFFE : Coser, Mondonico, Gavazzi, Zaffagnini, Gonzi, Agnello, Kouko, Giorgione, Gelli, Di Ceglie, Colombi. In Panchina: Esposito, Scrosta, Gusu, Montella, Sibilli, Nichetti, Ravasio, Coppola, Cortellini, Zucchetti. Allenatore: Alvini

PADOVA : Bindi, Contessa, Pulzetti, Pinzi, Guidone, Russo, Ravanelli, Cappelletti, Tabanelli, Belingheri, Capello. In Panchina: Burigana, Mandorlini, De Risio, Chinellato, Candido, Zambataro, Boscolo Bisto, Mazzocco, Merelli, Cisco, Zivkov. Allenatore: Bisoli

1° Partiti, Padova in completo biancoscudato, Albinoleffe in completo Celeste e Blu

1° Prima occasione per Giorgione che mette un traversone al centro, non trova compagni a centro area

3° Azione di Capello, Contessa conquista un corner. Fallo in attacco sugli sviluppi dell’angolo

7° Guidone soffia palla alla difesa celeste, palla servista sulla sinistra per Belingheri, tiro potente da ottima posizione che sfiora la traversa!

9° Contessa in ripiegamento evita il corner su Gonzi

AUTOGOL DEL PADOVA: 13° Traversone di Gonzi, RUSSO interviene in spaccata anticipando Bindi e mette la palla alle sue spalle

16° Traversone di Cappelletti dalla destra, Coser para in presa alta

21° Traversone di Giorgione, Kouko solo in mezzo all’area di rigore colpisce di testa, palla sul fondo

22° Azione inistita dell’Albinoleffe: Bindi in presa alta viene caricato, la Celeste prova quindi l’attacco sulla destra dove Tabanelli e Pulzetti neutralizzano l’azione

25° Pulzetti guadagna un corner sulla destra: sugli sviluppi, fallo in attacco per il Padova

28° Russo stoppa un tentato contropiede di Kouko

31° Tiri di Gelli, para Bindi

32° Gonzi sfugge a Ravanelli, serve al centro Colombi, straordinario anticipo di Bindi in presa bassa

36° Guidone si gira in area di rigore e conclude, para Coser

44° Quinto corner per il Padova: Kouko mette fuori di testa

Tre minuti di recupero

47° Colpo di testa di Tabanelli sugli sviluppi di una punizione di Contessa

48° Tabanelli atterrato in area di rigore, clamoroso rigore non fischiato allo scadere

Finale Primo Tempo: ALBINOLEFFE-PADOVA parziale 1-0 Rete: 13° Russo aut.

1°st Entrano Cisco, De Risio e Russo, escono Tabanelli e Pinzi e Russo. Nell’AlbinoLeffe esce Gelli, entra Zucchetti

2°st Serpentina di Cisco, non riesce a concludere in modo pulito, para a terra Coser.

3°st Tacco volante di Kouko servito da Zucchetti, palla a lato

5°st Cisco viene falciato sulla destra, conquista una punizione

6°st Punizione di Contessa fuori per Pulzetti, conclusione smanacciata in corner da Coser

PAREGGIO DEL PADOVA: 11°st Pulzetti trove CISCO tra le linee, solo davanti a Coser lo batte in uscita!

12°st Bindi in uscita alta si lascia sfuggire la sfera, corner per l’Albinoleffe

13°st Belingheri serve perfettamente Cisco che si libera bene di Mondonico, ma solo davanti a Coser, scivola e non riesce a servire un compagno al centro o a concludere a rete

17°st Occasione sulla testa di Guidone, palla oltre la traversa

19°st Occasione pericolosa per l’Albinoleffe: errore in disimpegno, Bindi esce dai pali, Kouko serve al centro Colombi, anticipato in maniera miracolosa da De Risio. Il Padova riparte in contropiede.

RADDOPPIO DEL PADOVA: 19°st Contropiede del Padova, Cisco serve Guidone, conclusione murata, ancora Guidone serve CISCO che trova traversa e gol!

21°st Altra occasione per Guidone, palla che danza in area di rigore, non riesce a concludere a rete

24°st Esce Zucchetti, entra Nichetti

Ammonito Giorgione

31°st Esce Di Ceglie, entra Cortellini

32°st Guidone serve Pulzetti, conclusione deviata in angolo

32°st Angolo: girata di Capello sul fondo

36°st Esce Capello, entra Mandorlini

40°st Guidone fermato in area di rigore, l’arbitro Proietti lascia proseguire

40°st Corner per l’Albinoleffe

41°st Deviazione di Mandorlini, altro corner per il Padova

42°st Esce Mondonico, entra Sibilli

44°st Esce Pulzetti, entra Zivkov

Quattro minuti di recupero

45°st Uscita a terra di Bindi ad anticipare Cortellini

47°st Contropiede del Padova: Cisco per Belingheri, conclusione ribattuta, servizio al centro per Guidone, conclusione parata a terra da Coser

Finale: ALBINOLEFFE-PADOVA 1-2 Reti: 13° Russo aut., 11°st Cisco, 19°st Cisco