Alessandro Fabian in Repubblica Ceca: "Dopo due mesi di allenamenti torno in casa"

Ci sarà anche Alessandro Fabian al via della prova di World Cup in programma a Karlovy Vary (Repubblica Ceca) domenica 3 settembre. L’atleta azzurro, reduce da un blocco di preparazione di due mesi, torna in gara con nuovi stimoli e troverà, tra gli altri, i fratelli Polyanskiy ed il beniamino di casa Varga. Il triathlon di Carlovy Vary si disputa su distanza olimpica. La prova maschile partirà alle ore 15.00

“Finalmente torno in gara – racconta Fabian – ho approfittato dell’anno post-olimpico per apportare qualche cambiamento nella preparazione, ma dopo un periodo lontano dalle competizioni la voglia di gareggiare è tanta. In questi due mesi ho lavorato molto duro ho fatto sopratutto lavori volti a sviluppare la forza e sto continuando a costruire nuove ed importanti basi per crescere in questo nuovo quadriennio. Sono curioso di vedere come reagirò in gara”.