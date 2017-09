Alex Zanardi oro nella crono individuale, nono sigillo iridato: "È davvero tanta roba"

Brillano i colori dell'italia ai Mondiali paralimpici che in corso in Sudafrica. Per il padovano Alex Zanardi arriva la medaglia più ambita, quella d'oro nella crono su strada: nono podio iridato per il 51enne che nella prova di venerdì ha fermato il tempo sul 37’47”96. Dietro di lui l'olandese De Vries (37'50''59) e il portoghese Costa (38'35''47).

IL POST SU FACEBOOK.

"Andare in bici, fare sport, è abbastanza per soddisfare la mia passione e l'agonismo, pur essendo un bellissimo complemento, non è la cosa più importante. - ha scritto il pluricampione sulla propria pagina Facebook - Però è ciò che ti rende visibile e che ti gratifica per l'energia che hai messo nel prepararti. E allora permettetemi di tirarmela un po' oggi, perché vincere il nono titolo Mondiale in una crono come quella odierna è davvero tanta roba e ne sono fiero".

COMPLIMENTI.

Un pensiero è andato anche ai suoi compagni di avvenura che: "Hanno coronato un grande sogno vincendo nella loro categoria. Il mio applauso oggi va a Francesca Porcellato (oro femminile nella crono H3), Paolo Cecchetto (oro maschile nella crono H3), Luca Mazzone (oro maschile nella crono H2) e a tutti gli altri atleti che oggi hanno conquistato medaglie e piazzamenti".