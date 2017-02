Taekwon Do: l'atleta padovana Anna Pinton è campionessa italiana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Gennaio è stato un mese ricco di appuntamenti di rilevanza nazionale e internazionale nel Taekwon Do ITF e nella KickBoxing, appuntamenti nei quali ancora una volta l'SDMTeam Patavium ha dimostrato di avere nel suo organico atleti di altissimo livello.

A dimostrarlo i risultati ottenuti ai Campionati Italiani di Tkd ITF e al Golden Glove, competizione internazionale di Kick Boxing Fikbms.

Attestatasi tra le migliori società in entrambe le competizioni, rilevanza particolare hanno avuto i risultati ottenuti dalla fortissima atleta Anna Pinton, vincitrice del titolo di Campionessa Italiana nel combattimento e nelle tecniche di rottura nei campionati italiani di Tkd ITF a una sola settimana dalla conquista del titolo nella Coppa Europa di Kick Boxing Fikbms.

Anna, membro della Nazionale Italiana di TKD da tre anni, campionessa Italiana in carica da quattro anni, è un piccolo grande esempio; sempre sorridente e rispettosa, pronta ad aiutare i propri compagni di squadra anche se si tratta di bambini alle prime armi.

La dedizione, il rispetto, il sacrificio e il sorriso sono ingredienti utili e indispensabili per ottenere il successo oltre che nelle competizioni, anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni. I Maestri ne sono orgogliosi e sicuri che questi risultati saranno solo l'inizio di un lungo percorso di vittorie come atleta e di successi personali.

