Aduna Volley Padova: Annalisa De Filip è il nuovo tecnico della B2

Annalisa De Felip è il nuovo allenatore della Serie B2 Femminile di Aduna Volley Padova. L’annuncio del club di Casalserugo arriva poche settimane dopo la separazione con Lorenzo Amaducci, di cui la neoincaricata De Felip raccoglierà a tutti gli effetti il testimone. L’ex tecnico di Vispa e LeAli Volley Project, società a cui sono legati i maggiori successi della sua carriera, non solo guiderà un ampio gruppo di atlete impegnate sui tre fronti B2, Serie C e Under 19, ma ricoprirà anche l’incarico di Responsabile tecnico del settore giovanile di Aduna.

Sfida a 360 gradi

Una sfida a 360 gradi che De Felip accoglie così: «Sono felice di essere qui, ho davvero grande entusiasmo. Negli ultimi anni ho potuto conoscere il mondo Aduna dall’esterno, e mi piace molto il modo in cui lavora la società. Personalmente credo molto nella collaborazione, dentro e fuori dal campo, penso sia la base per raggiungere risultati ambiziosi. Cercherò di portare qualcosa di nuovo all’interno del club, di dare il mio contributo, ma l’obiettivo è proseguire il percorso di sviluppo che Aduna ha cominciato ormai da diverso tempo. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura». Il direttore sportivo di Aduna Federico Trevisan spiega com’è nata l’idea di affidare a De Felip la panchina della prima squadra. «È una scelta coerente con il progetto che stiamo portando avanti. Conosciamo molto bene le qualità di Annalisa e soprattutto la sua capacità di lavorare con le giovani, come dimostrano i titoli vinti e i talenti che ha saputo lanciare nel corso della sua carriera. Condividiamo la stessa visione della pallavolo, per cui riteniamo sia la figura ideale per guidare il cammino di Aduna nel prossimo futuro».