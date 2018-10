Antenore Energia Virtus: sconfitta al fotofinish contro Faenza (75-71)

Amara sconfitta per l’Antenore Energia Virtus Padova che perde al fotofinish 75-71 il big match al PalaCattani contro Raggisolaris Faenza del vecchio amico Massimo Friso. Una sconfitta che brucia soprattutto per la prova messa in campo, in cui i ragazzi di coach Rubini hanno combattuto fino all’ultimo secondo per provare ad espugnare la Romagna contro una delle più forti compagini del girone. Il buon avvio della Virtus è figlio della vivacità di Piazza e De Nicolao, con nove punti solo nel primo quarto per il vicecapitano e un primo parziale che si chiude sul 21-15 promettendo bene. Promesse però disilluse nel secondo e nel terzo quarto quando Faenza prima si riporta avanti trainata dalle triple di Casagrande e poi prova a prendere il largo portandosi anche sul +10 a metà terzo periodo. Con orgoglio l’Antenore riesce però a limitare i danni grazie a Bovo (top scorer padovano finale con 16 punti) e Motta e a portarsi all’ultimo quarto partendo dal -6. Qui Virtus riemerge e con un fulminante break iniziale di dieci punti si porta anche sul +4, ma Faenza ha la pelle dura e riesce a compiere il controsorpasso con un contro-break di 7 punti consegnando un finale thriller. Ad un minuto e trenta dalla fine con Virtus a -2 la buona sorte gira le spalle a De Nicolao (uno dei migliori in campo con 15 punti, 6 rimbalzi e 6 assist) che stecca due tiri liberi pesantissimi (non gli unici della gara della Virtus data la pessima statistica 9/20 dai liberi) e Faenza che può sorridere per la seconda vittoria consecutiva in campionato e la testa della classifica a punteggio pieno.

Il tabellino

FAENZA 75 –ANTENORE ENERGIA 71

REKICO FAENZA Petrucci 5, Casagrande 18, Venucci 13, Fumagalli 17, Chiappelli 9, Gay 8, Zampa, Costanzelli, Silimbani 5 All. Friso

ANTENORE ENERGIA Filippini 7, Motta 11, Piazza 10, Bovo 16, De Nicolao 15, Schiavon, Ferrari 12, Pellicano All. Rubini

Note: progressivi: 15-21, 40-39, 60-54, 75-71, tiri liberi: Faenza 20/21 - Virtus 9/20, tiri da tre: 11/35 - 8/22, tiri da due: 11/26 - 19/35, rimbalzi: 34-32

Arbitri: Santilli (MC) e Bartolini (PU)