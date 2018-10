Antenore Sport Padova, debutto da favola in serie D: risultato "tondo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Avvio con il botto per la prima squadra dell'Antenore Sport Padova che, tra le mura amiche del palasport Gozzano, coglie i primi tre punti del campionato di Serie D grazie ad una larga vittoria contro i veronesi del Roverchiara davanti anche agli occhi di Filippo Agostini, AD di Antenore Energia, Main Sponsor dei biancorossi.

Il match

Larghissimo, appunto, il risultato che ha visto i patavini controllare il match dal primo all'ultimo minuto, lasciando praticamente inoperosi i due estremi difensori Paladin e Parisotto. Il tabellino registra le triplette di Secchieri, Paccagnella e Zecchinato (i primi due under 21, il terzo under 17), le doppiette di Crepaldi, Bacco e Faulisi e la rete di Cinquino. Terza vittoria in tre gare ufficiali per i senior Antenore che ora saranno impegnati venerdì sera a Rovigo contro l'Union Cus che nella prima giornata ha pareggiato con il Saldoteck S.Anna, compagine sconfitta per 1-3 dai padovani. Tabellino: Antenore Sport Padova: Parisotto, Faulisi, Bacco, Secchieri, Rodriguez, Paccagnella, Giordano, Scarpulla, Crepaldi, Cinquino, Zecchinato, Paladin. Allenatore: Andrea Rozzato