Antenore Sport Padova, si chiude un girone d’andata perfetto: 6-1 al Bonavicina

Siamo a metà del percorso. Con il match giocato ieri sera alla Gozzano si è ufficialmente chiuso il girone d’andata del campionato di Serie D - Girone D.

Le vittorie

I biancorossi consolidano il primo posto in graduatoria grazie al netto 6-1 ai danni del Bonavicina, registrando così la vittoria consecutiva numero undici e salendo a quota 33 punti in classifica, sempre a +3 dal Leonicena che non molla nell’inseguimento.

La partita

Partita non particolarmente brillante quella giocata ieri sera sul parquet di casa dai nostri ragazzi. L’approccio non è quello caratteristico del killer instinct e permette agli ospiti di rendersi pericolosi per primi con un paio di ripartenze. Crepaldi si avvicina al vantaggio dopo una serpentina ma conclude fuori mentre Rodriguez colpisce il legno cercando di deviare un assist di un compagno sul secondo palo. I due uomini di maggior esperienza confezionano però il vantaggio che porta la firma del capitano, bravo a mettere in rete dopo l’assist di suola dello spagnolo. Leonardo Giordano timbra invece la seconda rete deviando da centro area una palla che arriva dopo un’azione corale ben costruita. Il gol che chiude il primo tempo lo segna invece Faulisi che in ripartenza conclude di potenza battendo il portiere sotto le gambe.

Secondo tempo

La ripresa vive di sprazzi e ritmi ad intermittenza che testimoniano la serata non eccelsa tra le fila patavine. Secchieri riabilita la sua prestazione fornendo sul secondo palo a Bacco una palla che deve solo essere spinta in porta per il 4-0. Poco dopo Giordano trova la seconda rete di giornata e la quinta collettiva ribattendo in porta una corta respinta della difesa ospite. Il Bonavicina tenta la carta del portiere di movimento: Scarpulla insacca a porta sguarnita il 6-0 prima che gli ospiti trovino il gol della bandiera. Tra il quinto uomo e il triplice fischio vanno segnalati diversi interventi determinanti di Parisotto, in giornata di grazia.

La prossima partita

Prossimo appuntamento da prendere con le molle: testacoda in trasferta contro il Roverchiara, ad oggi in ultima posizione. Una gara da approcciare con rispetto ed umiltà per evitare il classico passo falso. Antenore Sport Padova vs Bonavicina 6-1 Antenore Sport Padova: Parisotto, Faulisi, Bacco, Zecchinato E., Rodriguez, Rettore, Giordano, Scarpulla, Crepaldi, Cinquino, Secchieri, Paladin. Dir. Zecchinato, All. Rozzato Marcatori Antenore: 2 Giordano, Crepaldi, Bacco, Scarpulla, Faulisi