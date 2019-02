Antenore Sport Padova sfida il Trecenta: ci si attende il tutto esaurito per il big match

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Appuntamento imperdibile venerdì 15 Febbraio alle 21.30 alla palestra Gozzano. Antenore Sport Padova sfida il Trecenta in un match di altissima classifica: i rodigini (terzi), proveranno ad accorciare il gap con i patavini dopo il passo falso di quest'ultimi nell'ultima trasferta di Pressana.

Un match importante

Una partita fondamentale che precede l'importante impegno in coppa Veneto dei biancorossi. Una vittoria nella gara di venerdì confermerebbe il primato in classifica, in coabitazione con il Leonicena, e distanzierebbe ulteriormente il Trecenta dalle prime due della classe, riducendo le speranze play off.

Sorprese e gadget per i presenti

Per poter garantire la miglior cornice possibile, il club di Rodriguez si sta muovendo con entusiasmo: tifosi, simpatizzanti e famiglie sono stati raggiunti da messaggi ed email di invito che annunciano sorprese e gadget per i presenti. Nella precedente occasione in cui la società aveva chiamato a raccolta i tifosi, la Gozzano aveva visto le proprie tribune occupate da quasi 200 spettatori: numero record per la categoria.