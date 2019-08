Apnea, che impresa di Antonio Mogavero: nuovo record italiano per il 22enne padovano

Rientra dai Mondiali di Apnea Cmas con il sorriso Antonio Mogavero, il 22enne campione padovano, in forze alla squadra di Y-40 The Deep Joy.

Il record

Dopo un mese in Honduras, in cui ha avuto modo di allenarsi nel mar dei Caraibi nell’isola tropicale di Roatan e di fare un primo test prestazionale gareggiando alla Caribbean Cup Freediving Competition, dal 6 all’11 agosto ha rappresentato l’Italia sotto la preziosa guida del Direttore Tecnico Michele Tomasi, per prendere parte alla 4^ edizione del Campionato Mondiale Cmas di Apnea Outdoor con i compagni Vincenzo Ferri, Michele Giurgola, Chiara Rossana Obino e Alessia Zecchini. Le gare di Antonio Mogavero iniziate sotto tono con la prova alla monopinna, sono state un crescendo di giorno in giorno fino a sabato 10, quando ha raggiunto i 90 metri in assetto costante con le due pinne posizionandosi al 5° posto assoluto. La soddisfazione più grande è però arrivata martedì 13 agosto, quando scendendo fino ai -96 metri in Free Immersion, tirandosi con le sole braccia lungo il cavo, senza l’ausilio di attrezzi (pinne o monopinna), trattenendo il fiato per 3 minuti e 38 secondi, Antonio Mogavero ha omologato il nuovo Record Italiano Cmas, migliorando di 3 metri il già eccellente personal best conquistato agli ultimi Campionati Nazionali Francesi di Nizza il mese scorso.

Il commento

Lo stesso Mogavero commenta: «È stato un mondiale davvero difficile per me, ma mai come in questo contesto ho realizzato l’importanza del mio team. Primo su tutti sono grato al Direttore Tecnico Michele Tomasi che mi è stato vicino soprattutto dal punto di vista psicologico, aiutandomi ad allenare strategicamente la mente senza soccombere alle negatività iniziali. Sono felice di avere avuto a fianco il Presidente Fipsas Carlo Allegrini e il Direttore Sportivo Michele Geraci, fondamentali nel "dietro le quinte", ed una squadra di colleghi ed amici cui ispirarmi e che mi sprona sempre a fare del mio meglio. Ringrazio Virginia Busi e Enrico Diana e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso»

(Ph. Alex Beldi)