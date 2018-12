L'arbitro Chiffi e la var, un rapporto difficile

L’arbitro padovano Chiffi ancora nella bufera. Addetto al Var per Roma Genoa, ha impiegato 5 minuti per annullare il gol al Genoa mentre non è intervenuto sull'evidene fallo su Pandev da parte di Florenzi, avvenuto in area proprio nei minuti conclusivi della partita. Va detto però che l'arbitro Di Bello ha valutato non falloso l'intervento rendendo impossibile l'intervento della Var coordinata da Chiffi.

Preziosi

Imbestialito il presidente del Genoa, Preziosi che ha sbottato con un: «Dovevano far vincere la Roma per problemi di ordine pubblico». Una frase che in qualsiasi modo la si voglia interpretare, finirà di sicuro sotta la lente del giudice sportivo.

Chiffi

Al suo primo anno in A, l’arbitro Chiffi non è la prima volta che si trova al centro delle polemiche. Nel turno del 16 settembre dovette intervenire proprio la VAR per chiarire l’episodio che vide protagonista, in negativo, il fuoriclasse brasiliano della Juve e Di Francesco, attaccante del Sassuolo, colpito da uno sputo. E' la dura legge degli arbitri, quella di diventare protagonisti delle discussioni del lunedì. Neppure Chiffi ne è esente.

