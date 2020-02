Dopo la vittoria al derby, l’Argos Petrarca rugby pronta per affrontare, in trasferta, il Colorno

Undicesima giornata di Peroni TOP12, e trasferta per l’Argos Petrarca, impegnato a Colorno sabato 8 febbraio, calcio d’inizio alle 14.30 (arbitro Gianluca Gnocchi di Brescia, assistenti Angelucci di Livorno e Russo di Milano, quarto uomo Pellegrino di Reggio Emilia.

«Una partita difficile, ma abbimao lavorato molto»

«Sabato scenderemo in campo a Colorno per affrontare una squadra molto fisica e consistente», spiega il tecnico dell’Argos Andrea Marcato, «un team ben allenato che vanta giocatori di estrema qualità ed esperienza. Sarà bello riabbracciare Andrea Bettin e Jacopo Sarto, ragazzi che hanno dato tanto con la maglia del Petrarca. Dopo l’importante vittoria del derby ci siamo subito rituffati nel lavoro giornaliero, sappiamo che a Colorno sarà una partita molto difficile e abbiamo cercato di prepararla al meglio con dedizione ed attenzione al dettaglio.

Abbiamo lavorato per essere performanti in conquista, per cercare di attaccare con velocità, per difendere con fisicità allo scopo di limitare l’avanzamento dei loro ball carriers.

Sabato rivedremo in panchina Marco Butturini dopo il lungo stop, e ci sarà il possibile esordio per Federico Trambaiolo, un giovane ragazzo cresciuto nel vivaio, e questo è un bellissimo segno per tutto il club».

In campo

La formazione annunciata del Petrarca: Riera; Coppo, De Masi, Broggin, Capraro; Chillon, Navarra; Trotta (cap.), Conforti, Galetto; Saccardo, Gerosa; Mancini Parri, Cugini, Borean. A disp.: Braggiè, Carnio, Franceschetto, Butturini, Trambaiolo, Cortellazzo/Beraldin, Leaupepe, Ragusi.