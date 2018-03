A Padova sbarca il parkrun, al parco delle Farfalle

Sbarca a Padova parkrun, iniziativa su scala mondiale che ha saputo trasformare la corsa non competitiva in occasione di socialità. La classica corsetta al Parco diventa motivo di incontro nella consapevolezza che in tutto il mondo alle 9 della mattina ci sono moltissime persone che fanno esattamente quello che si farà da sabato 10 Marzo al Parco delle Farfalle e cioè 5 km di corsa cronometrata completamente gratuita, aperta a tutti anche i bambini a partire dai 4 anni e ai nostri amici a 4 zampe che possono accompagnare i proprietari.

Dove il nasce il Parkrun

Parkrun nasce come movimento non agonistico nel Regno Unito diffondendosi poi fino all’Australia, Singapore, Russia, Canada e molti altri Paesi. In Italia, sono per ora sei le città (e 7 i parchi) in cui si svolge l’attività. In particolare, Palermo (da dove è partita la parkrun italia, grazie all’intraprendenza di Giorgio Cambiano, che ha lanciato la prima parkrun nel parco dell’Uditore il 23 maggio 2015 importando l’originale da Londra), Milano, Catania, Firenze, Treviso e Rimini, per un totale di 3.379 parkrunner in Italia (e oltre 4 milioni nel mondo, esattamente 4.232.650, di cui oltre la metà nel Regno Unito). Pegaso pony Club che ha in gestione il Parco delle Farfalle dallo scorso Giugno, in ottica di visione comune del Parco intenso come un parco per tutti e di tutti, ha valutato che l’obiettivo per cui è nato parkrun cioè creare integrazione e favorire la socialità attraverso la corsa, attraverso il “stare all’aria aperta e fare un po’ di movimento almeno una volta alla settimana”, fosse un’occasione imperdibile e ha quindi condiviso il progetto con l’Assessore all’Ambiente Chiara Gallani e l’Assessore allo Sport Diego Bonavina che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo, basta un’unica registrazione che vale per sempre e in tutti i parkrun del mondo, basta andare sul sito www.parkrun.it, scegliere “farfalleparkrun” e inserire i dati richiesti senza impegno. A quel punto viene assegnato un codice a barre che viene rilevato dai volontari all’arrivo in modo da associare il tempo realizzato al partecipante. I dati vengono poi scaricati nel sito alla sezione farfalle parkrun. Molto attiva e seguita anche la pagina facebook farfalle parkrun dove vengono inserite news e informazioni ulteriori. Da segnalare la convenzione siglata lo scorso Gennaio con Treedom grazie alla quale tutti i parkrunner che completeranno almeno 10 presenze e tutti i volontari che daranno il proprio contributo per la prima volta, riceveranno in regalo un albero da Treedom. Tutti questi alberi faranno crescere la grande foresta di parkrun Italia, a sua volta composta da tante foreste quanti sono gli eventi parkrun in Italia.