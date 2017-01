Dove praticare arti marziali e sport da combattimento a Padova e provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Le arti marziali e gli sport da combattimento sono attività sportive che riscuotono sempre più successo fra la popolazione di ogni età.

Queste discipline consentono da un lato di tenersi in forma, e dall'altro di aumentare il proprio benessere psicofisico.

Non sono tutte uguali, si va dalle più tradizionali come la Boxe, il Judo e il Karate, a quelle più moderne, come le MMA e la Kick Boxing, il cui successo è stato favorito dalla crescita dell'interesse da parte dei media nei loro confronti, basti pensare ai circuiti internazionali come UFC e Bellator per le MMA e a Glory per la Kick Boxing.

Anche nel territorio di Padova e provincia negli ultimi anni è cresciuto il numero di palestre dove è possibile praticare sport da combattimento a tutti i livelli.

Ecco le principali:

Padova

CSAMM

Discipline proposte: Arti marziali

www.iwkacademypadova.it

A.S.D Self Defence and Martial Team PATAVIUM

Discipline proposte: arti marziali

www.sdmteam.it

The Kwon

Discipline proposte: Wing Tjun Kung Fu

www.wingtjunpadova.com

Drago Blu Team

Discipline proposte: Karate Go Ju Ryu, Difesa personale, Kick Boxing

www.dragoblu.com

Padova Ring

Discipline proposte: Boxe

www.padovaring.it

Abano Terme

THE BOSS'GYM

Discipline proposte: Boxe e Muay Thai

www.thebossgym.it

Brugine

Combat Academy

Discipline proposte: Mma, Arti Marziali, Kick Boxing

www.combatacademy.flazio.com

Casalserugo

Fighting School

Discipline proposte: Kick Boxing, Jiu Jitsu e MMA

www.fightingschool.it

Conselve

Dragon Dojo A.s.d.

Discipline proposte: Kick Boxing, MMA, Jiu Jitsu

www.dragondojo.it

Este

BLACK DRAGON ESTE a.s.d.

Discipline propsote: Karate, BJJ, Difesa Personale

www.blackdragoneste.it

Legnaro

Iaeb 2000

Discipline proposte: Mma, Difesa personale

www.digarboartiorientali.it

Loreggia

Auxe ASD

Discipline proposte: Kick Boxing

www.auxe.it

Monselice

Move

Discipline proposte: Arti marziali, Kick Boxing, MMA

www.movemonselice.com

Palestra Energia & Sport

Discipline proposte: Karate, Krav Maga, Jiu Jitsu

www.energiaesport.it

Ponso

Musashi Team

Discipline proposte: Karate e Kick Boxing

www.musashiteam.it

Vigonza

Emme Cento ssd arl

Discipline proposte: Taekwondo

www.emmecento.it

Fonte: http://cercapalestre.combatarena.it