Atletica, Assindustria Sport cala il "settebello" per i campionati italiani assoluti

Tricolori e convocazioni, sono giorni intensi per gli atleti di Assindustria Sport: ad Ancona sabato 22 e domenica 23 febbraio andrà in scena un’edizione molto attesa dei Campionati Italiani Assoluti indoor, che assegneranno 28 titoli nazionali.

Campionati italiani

Il club gialloblù per l’occasione schiererà sette elementi, alcuni dei quali reduci dalla trionfale spedizione di un paio di settimane fa ai Tricolori under 23, proprio nel capoluogo marchigiano. A capitanare idealmente la squadra è l’atleta più giovane, Hope Esekheigbe, sprinter diciottenne capace di conquistare la medaglia d’oro fra le juniores abbassando il proprio personale di 9 centesimi, fino a scendere a 7”48. Nella stessa categoria era salita sul terzo gradino del podio Rebecca Pavan, miglioratasi al coperto sino a salire a un metro e 78 nell’alto e ora in pedana alla ricerca di ulteriori progressi. Ma una menzione la merita sicuramente anche Carol Zangobbo, medaglia di bronzo a livello assoluto nella scorsa edizione degli Assoluti estivi e di nuovo pronta a dare il meglio di sé nel lungo. Ad Ancona non sarà invece presente Veronica Zanon, dal canto suo già proiettata sulla trasferta di Minsk (in Bielorussia) che affronterà con la nazionale italiana under 20 martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Della squadra azzurra, composta da molti dei protagonisti dei Tricolori di categoria, fanno parte 13 uomini e 14 donne, tutti nati nel 2001 e 2002 e tra questi spicca Veronica, che gareggerà nel salto triplo, dopo aver portato il record italiano juniores a 13.65 metri. Nella capitale bielorussa si gareggerà in 12 specialità individuali maschili e altrettante femminili, con un atleta per ogni squadra. Alla manifestazione sono attese 12 nazioni: oltre all’Italia e ai padroni di casa, hanno aderito Azerbaigian, Estonia, Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Turchia e Ucraina. Questi gli atleti di Assindustria Sport in gara ad Ancona:

Uomini. 60: Fabrizio Ceglie; 60hs: Cristopher Cecchet; asta: Matteo Miani.

Donne. 60: Hope Esekheigbe; 60hs: Martina Millo; alto: Rebecca Pavan; lungo: Carol Zangobbo.

Palaindoor di Padova

In contemporane al Palaindoor di Padova sono in programma la 14^ e 15^ manifestazione regionale indoor. Partecipazione da record per il penultimo weekend di gare al Palaindoor di Padova: circa 1500 iscritti tra la manifestazione regionale “open” dedicata alla categoria cadetti e il 5° campionato italiano indoor Bancari e Assicurativi. Per i cadetti si tratta del prologo dei campionati regionali individuali, che si svolgerà a Padova il 29 febbraio e il 1° marzo. Sabato le gare iniziano alle 14.20, domenica replica dalle 10. Gli iscritti alle gare sono disponibili a questo link e a questo link.