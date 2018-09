Atletica, è tempo di campionati italiani assoluti: grandi speranze per Assindustria Sport

L'esperienza scende in pista. Non si è ancora spenta l’eco della splendida giornata vissuta con il Meeting internazionale “Città di Padova” allo Stadio Colbachini, che già Assindustria Sport si proietta sul prossimo appuntamento agonistico. Tre giorni di sfide su piste e pedane, 42 titoli nazionali, 21 maschili e altrettanti femminili in palio: sono i numeri dei campionati italiani assoluti di atletica leggera, in programma da venerdì 7 a domenica 9 settembre nel rinnovato Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara.

Le speranze padovane

Sono sette i portacolori di Assindustria Sport Padova presenti all’evento. A capitanare idealmente la squadra è lo sprinter Lodovico Cortelazzo, bronzo a Trieste nei 200 metri nell’edizione 2017 dei campionati. Anche in questa stagione “Lodo” - iscritto anche nei 100 dopo aver portato il suo personale a 10”45 - può legittimamente puntare a un risultato importante. Le liste italiane stagionali regalano però chances anche a Francesca Bianco, quarta nel 2018 fra le specialiste del Belpaese nel salto in lungo con il suo 6.15 metri, e a Laura Dalla Montà, che parte dalla stessa posizione in griglia nei 3.000 siepi avendo corso in 10’01”23, e che è data in grande condizione. Una menzione particolare la merita poi l’allieva Hope Esekheigbe, reduce dalla vittoria nei 100 allieve al Meeting di domenica scorsa e alla prima esperienza della sua carriera ai Tricolori assoluti.

Gli atleti di Assindustria

Questo l'elenco degli atleti di Assindustria Sport in gara. UOMINI. Lodovico Cortelazzo (100 e 200), Michele Friso (martello), Matteo Miani (asta). DONNE. Francesca Bianco (lungo), Hope Esekheigbe (100), Laura Dalla Montà (3.000 siepi), Greta Zin (martello).