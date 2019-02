Tra lanci, titoli assoluti e over 35: triplo evento tra Colbachini e Palaindoor per l'atletica

Padova fulcro del weekend dell’atletica veneta: lo stadio Colbachini ospita la seconda fase regionale dei Tricolori invernali di lanci, mentre al Palaindoor si disputano i campionati regionali master (sabato) e assoluti (domenica).

Campionati italiani di lanci

Sabato 9 e domenica 10 febbraio si terrà allo stadio Colbachini di Padova la seconda fase regionale dei campionati italiani invernali di lanci, rassegna dedicata a discoboli, martellisti e giavellottisti. Sabato 9 febbraio dalle ore 14.15 sono in programma le gare di giavellotto (femminile e maschile), che vedranno impegnate anche due stelle azzurre della specialità come Zahra Bani (Fiamme Azzurre) e Roberto Bertolini (Fiamme Oro). Domenica 10 febbraio, a partire dalle 10, scenderanno in pedana per prime le martelliste, in una gara in cui è annunciata la presenza di Alessia Beneduce (Bracco Atletica), Simona Previtali (Us Atl. Vedano) e Noa Ndimurwanko (Gs Valsugana). A seguire, dopo la prova maschile, le due gare di disco. La finale nazionale dei campionati italiani invernali di lanci si terrà il 23 e 24 febbraio a Lucca. Seguirà, per i migliori atleti, la Coppa Europa invernale di lanci, in programma a Samorin, in Slovacchia, il 9 e 10 marzo. L'elenco completo degli iscritti a questo link.

Campionati regionali indoor Master

Sabato 9 febbraio si terranno al Palaindoor di Padova i campionati regionali indoor master, organizzati dal Comitato regionale della Fidal . Il mondo dell’atletica “over 35” assegna così i titoli veneti individuali indoor: circa 450 gli iscritti in una manifestazione che coincide con il campionato regionale del Friuli Venezia Giulia e, per una parte del programma tecnico, anche con la rassegna regionale lombarda. Le gare in cartellone sono quelle della prima giornata del campionato, dopo che la seconda si è già disputata il 26 gennaio, in seguito ai cambiamenti intervenuti nel calendario dell’attività al Palaindoor dovuti alla concomitanza con le partite casalinghe del Calcio Padova. Quindici le gare complessivamente in programma: otto maschili (60 ostacoli, 60, 400, 1500, asta, lungo, peso, pentathlon) e sette femminili (60 ostacoli, 60, 400, 1500, alto, lungo e pentathlon). Inizio gare alle ore 13. L'elenco completo degli iscritti a questo link.

Campionati regionali individuali assoluti

Domenica 10 febbraio si terranno al Palaindoor di Padova i campionati regionali individuali assoluti, organizzati dal Comitato regionale della Fidal. Padova ospita la seconda giornata della rassegna assoluta veneta, accompagnata da una manifestazione a carattere open: quasi 800 complessivamente gli iscritti. I titoli veneti assoluti saranno assegnati in sette gare maschili (60, 60 ostacoli, 400, 1500, 4x2 giri, asta e lungo) e altrettante gare femminili (60, 60 ostacoli, 400, 1500, 4x2 giri, alto e triplo). Su una parte del programma tecnico saranno anche assegnati i titoli regionali lombardi. Previste inoltre due gare extra campionato (il peso maschile e femminile). Tra gli iscritti Jacques Riparelli (Athletic Club 96 Alperia) nei 60, il siepista Leonardo Feletto (Atletica Mogliano) nei 1500 e Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) nel peso. Al femminile, Giancarla Trevisan (Bracco Atletica) e Marta Milani (Esercito) nei 400, Giada Carmassi (Esercito) nei 60 ostacoli e la primatista italiana Chiara Rosa (Fiamme Azzurre) nel peso. Inizio gare alle 10.35. L'elenco completo degli iscritti a questo link.