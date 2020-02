Atletica, Assindustria Sport ai campionati italiani indoor juniores e promesse di Ancona

Due giornate nel segno dei giovani sono in programma ad Ancona sabato 8 e domenica 9 febbraio per i campionati italiani juniores e promesse indoor di atletica leggera.

La compagine padovana

La manifestazione anche quest’anno annuncia grandi numeri: sono iscritti 1.256 atleti in rappresentanza di 214 società, per contendersi 52 titoli nazionali. Saranno venticinque i portacolori di Assindustria Sport al via in 33 prove. Una crescita importante, quella della società padovana, a fronte dei nove giovani schierati l'anno scorso. A guidarli l’azzurrina Veronica Zanon, in pedana nel salto triplo juniores in cui ha già avuto modo di realizzare il minimo di qualificazione per i mondiali under 20 di Nairobi (Kenya, 7-12 luglio). Nella stessa categoria speranze di podio per la sprinter di origine nigeriana Hope Esekheigbe nei 60 e per l’altista Rebecca Pavan, ma attenzione anche alla staffetta 4x1giro femminile. Spostandosi tra le promesse, vale la pena invece di spendere i nomi di Cristopher Cecchet, recentemente sceso a 8”23 nei 60 a ostacoli, e della marciatrice Annachiara Paternicò, brillante a Grosseto nella prima prova dei Societari. Gli atleti della società non saranno, però, in gara solo ad Ancona. Sono addirittura 102 infatti quelli che domenica mattina saranno di scena a Padova, nel Cross del parco Morandi, valido per la seconda prova del CdS giovanile e per la Master Cup 2019.

Gli atleti Assindustria Sport in gara

Uomini.

Juniores. Elia Bassan (triplo), Marco Beghini (200), Marvellous Eghianruwa (lungo e triplo), Ling Wei Lei (60 e 200), Lucio Neri (asta), Andrea Precoma (asta), Mattia Lorenzo Rossa (alto).

Promesse. Federico Camuffo (alto), Cristopher Cecchet (60hs), Fabrizio Ceglie (60), Abdoullatif Compaore (60), Michele Disarò (marcia 5mila), Paolo Galletta (60).

Donne.

Juniores. Elena Baccarin (60 e staffetta 4x1 giro), Ilenia Carraro (60, 200 e 4x1 giro), Emma Chessa (400), Hope Esekheigbe (60, 200 e 4x1 giro), Rebecca Pavan (alto), Francesca Ventura (triplo), Veronica Zanon (triplo e 4x1 giro).

Promesse. Beatrice Andreose (marcia 3.000), Anna Bonato (peso), Martina Millo (60hs), Annachiara Paternicò (marcia 3.000), Elisa Petrin (alto).