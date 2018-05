Atletica leggera, doppio podio di squadra per il Cus Padova ai Campionati Nazionali Universitari

Studenti da podio. Anzi, sul podio: importanti risultati per il Cus Padova nell’atletica leggera ai Campionati Nazionali Universitari, in corso a Isernia. La squadra del Bo, infatti, è salita sul podio sia tra gli uomini che tra le donne, raggiungendo il secondo posto a livello femminile e il terzo in quello maschile e portando a casa ben 12 medaglie.

I risultati individuali

In quanto ai singoli, da segnalare i successi per Matteo Miani (Cus Padova/Assindustria Sport) nell’asta grazie al raggiungimento della quota a 4,90 metri, Enrico Brazzale (Cus Padova/Atl. Vicentina) negli 800 in 1’49”36 e Rebecca Lonedo (Cus Padova/Atl. Vicentina) nei 5.000 con il tempo di 17’25”11. La gara più emozionante è stata però quella del salto in lungo femminile, ai limiti dell’incredibile: Elisa Naldi (Cus Pisa/Atl. Virtus Cr Lucca) con 6,04 supera per la prima volta la barriera dei 6 metri e viene pareggiata da Francesca Bianco (Cus Padova/Assindustria Sport), che salta a sua volta 6.04. Ma anche la seconda misura (6,03) è identica per entrambe, quindi per risolvere la questione è servito il terzo risultato di giornata, che ha regalato l’oro alla toscana (5.95 contro 5.92). In generale sono 21 i piazzamenti tra le prime 8 posizioni (e quindi a punteggio) per gli atleti del Cus Padova.

Le medaglie

L’elenco delle medaglie conquistate dal Cus Padova:

Oro

Enrico Brazzale - 800m (1’49”36)

Matteo Miani - Asta (4.90)

Rebecca Lonedo - 5.000 (17’25”11)

Argento

Martina Favaretto - 100m - 12”10

Irene Vian - 800m (2’10”83)

Alessia Beneduce - Martello (55.44)

Francesca Bianco - Lungo (6.04)

Bronzo

Francesco Battistello - Triplo (15.09)

Federico Biancoli - Asta (4.60)

Matteo Miani - Alto (1.97m)

Irene Vian - 1500m (4’32”67)

Martina Favaretto, Elena Marini, Francesca Bianco, Marta Ronconi - 4x100m (48”10).