Atletica, partecipazione record ai campionati regionali: in 1.200 al Palaindoor!

In 1.200 per un sogno: partecipazione record per la due giorni di gare in programma sabato 19 e domenica 20 gennaio al Palaindoor di Padova e che assegnerà i titoli regionali assoluti di atletica leggera del Veneto e della Lombardia.

Le gare

In attesa dei campionati italiani di prove multiple del 26 e 27 gennaio, il terzo weekend stagionale di gare al Palaindoor propone una doppia manifestazione a carattere “open” che, per le gare di sabato, coinciderà con la prima giornata dei campionati veneti e lombardi assoluti. Circa 1.200, come detto, gli atleti attesi in pista. Quattordici i titoli regionali assoluti in palio per il Veneto: sette maschili - 200, 800, 3000, 5 km di marcia, alto, triplo e peso - e altrettanti femminili (200, 800, 3000, 3 km di marcia, lungo, peso e asta). La seconda giornata dei campionati regionali assoluti del Veneto si svolgerà il 10 febbraio. Tra gli iscritti del weekend, il pesista Leonardo Fabbri (Aeronautica), atteso in pedana dopo il 19.33 ottenuto sempre a Padova sabato scorso, e l’allievo Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon), reduce dalla miglior prestazione italiana di categoria nei 60 (6”78 domenica a Udine). In campo maschile anche il campione italiano outdoor 2018 degli 800, Enrico Brazzale (Atl. Vicentina), e quello dei 3000 siepi Leonardo Feletto (Atletica Mogliano), atteso nei 3000. In campo femminile, Eleonora Vandi (Avis Macerata) negli 800 ed Elisa Molinarolo (G.A. Coin Venezia 1949) nell’asta. Sabato inizio gare alle 14, domenica alle 9.10 con termine nella mattinata.

Gli atleti iscritti

A questo link l'elenco completo degli atleti iscritti alle gare di sabato 19 gennaio.

A questo link l'elenco completo degli atleti iscritti alle gare di domenica 20 gennaio.