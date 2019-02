Con David Cittarella nel cuore: doppio appuntamento con l'atletica al Palaindoor

"Il presidente del Comitato regionale, Christian Zovico, ha disposto che in tutte le manifestazioni regionali che si svolgeranno in Veneto nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 febbraio venga osservato un minuto di silenzio, per onorare la memoria di David Cittarella, il giovane atleta padovano scomparso nella notte tra lunedì e martedì". L'annuncio, firmato Fidal, arriva alla vigilia del doppio appuntamento con l'atletica previsto nel weekend all'ombra del Santo. Ed è un gesto che unirà ancor di più tutti gli appassionati in un unico abbraccio alla famiglia del giovane giavellottista delle Fiamme Oro, morto nel sonno a 16 anni.

Campionati regionali cadetti

Sabato 23 febbraio si terranno i campionati regionali cadetti indoor al Palaindoor di Padova, organizzati dal Comitato regionale della Fidal. Si recuperano le gare della prima giornata della rassegna regionale, non disputata il 16 febbraio per l’indisponibilità del Palaindoor. Dieci i titoli regionali in palio: 60, 600, 4x1 giro, alto e triplo maschile; 60, 600, 4x1 giro, asta e triplo femminile. Quasi 700 gli iscritti (elenco completo disponibile a questo link). Inizio alle 15.15.

Trofeo Regionale giovanile di marcia

Domenica 24 febbraio, invece, sempre al Palaindoor di Padova si terrà il trofeo regionale giovanile veneto di marcia, organizzato dal Comitato regionale della Fidal e dalla società Vis Abano. L’anello coperto della città del Santo è sede della tappa inaugurale della rassegna regionale dedicata al tacco e punta. La manifestazione, abbinata al Trofeo “Tutti in marcia”, vedrà in gara le rappresentative provinciali giovanili e sarà inoltre valida per l’assegnazione dei titoli regionali cadetti indoor. Questo il programma tecnico. Ore 9.15: assoluti femm. (3000 m); 9.40: assoluti masch. (3000 m); 10.05: ragazzi (2000 m); 10.45: ragazze (2000 m); 11.45: cadetti (3000 m); 12.30: cadette (3000 m); 13.15: esordienti masch. e femm. (800 m). Nel pomeriggio, sempre al Palaindoor, a partire dalle 14, manifestazione regionale “open” per la categoria cadetti. L'elenco completo degli iscritti a questo link.