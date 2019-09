Atletica, gli Under 18 di Assindustria Sport a un passo dalla vittoria nei campionati societari

Giovani talenti crescono in casa gialloblù: a Roncade, nella finale B NordEst dei campionati di società allievi, è andata oltre le più rosee previsioni per la squadra under 18 maschile di Assindustria Sport, che conclude la rassegna al secondo posto, a una sola lunghezza di distanza dai vincitori della Pistoiatletica 1983.

Secondo posto

Ben 11 gli atleti del club saliti sul podio nella due giorni con cui è stato anche inaugurato il rinnovato impianto trevigiano. Due in particolare le affermazioni: in campo maschile Lucio Neri vola nell’asta a 4.51 metri, sbaragliando la concorrenza ma, soprattutto, migliorandosi in un colpo solo di ben 36 centimetri rispetto al suo precedente primato personale. Nel settore femminile soddisfazione individuale per Francesca Ventura, che atterra a un ottimo 11.91 nel triplo. Da menzionare anche la doppietta di Marco Beghini, due volte secondo tra 200 (23”08) e 400 metri (50”98). Sottolinea il tecnico Michele Dianin, che ha seguito la squadra assieme ai colleghi Paolo Negrini e Alessandra Pietrogrande: «Un risultato che acquista ancora più valore se si considera che ci eravamo qualificati a queste finali col settimo punteggio di ammissione: abbiamo rimontato ben cinque posizioni. Con le ragazze invece non siamo andati oltre al dodicesimo posto, ma era in preventivo, considerando le numerose assenze».

Chelimo ai Mondiali

Nel fine settimana ha però gareggiato anche un altro atleta di Assindustria Sport. Oscar Chelimo, portacolori della nazionale ugandese - nel corso del 2019 già medaglia di bronzo ai campionati iridati under 20 di cross - ha infatti corso i 5.000 metri ai Mondiali di Doha: per lui 14^ piazza in fase di qualificazione, in 13’42”94, ha così mancato l’accesso a una finale che poteva anche centrare. Chelimo ha probabilmente pagato una condotta di gara a strappi, dopo aver guidato il gruppo per più di un chilometro, tanto da passare davanti a tutti ai 2.000 metri in 5’36”22. L’età è però tutta dalla sua, manifestazioni come questa non potranno che regalargli esperienza e farlo maturare.

I risultati

Tutti i risultati degli atleti di Assindustria Sport a Roncade.

La squadra maschile. 100: 3. Marco Bolzonello 11”51 (-0.3); 200: 2. Marco Beghini 23”08 (-0.7); 400: 2. Beghini 50”98; 800: 3. Giorgio Lodo 2’03”56; 1.500: 5. Lodo 4’17”95; 100hs: 3. Filippo Antonio Nicoletti 15”21 (+0.1); 400hs: 5. Nicoletti 59”92; alto: 4. Emanuele Cecere 1.79; asta: 1. Lucio Neri 4.51; lungo: 6. Alessandro Spada 5.79 (-0.9); triplo: 6. Spada 12.13 (+1.1); peso: 5. Filippo Pavan 11.88; disco: 2. Pavan 39.76; martello: 2. Alessandro Balica 34.24; giavellotto: 10. Riccardo Rampon 22.87; 4x100: 3. Assindustria Sport (Nicoletti, Davide Pilli, Beghini, Bolzonello) 44”28; 4x400: 6. Assindustria Sport (Dario Uguali, Bolzonello, Neri, Pilli) 3’44”75. Classifica di squadra: 2. Assindustria Sport 153 punti.

La squadra femminile: 100: 7. Laura Moro 13”48 (+0.1); 200: 11. Noemi Schievano 29”07 (-0.3); 400: 7. Francesca Biondi 1’04”45; 800: 9. Anna Turcato 2’37”77; 1.500: 8. Turcato 5’21”21; 100hs: 8. Francesca Rizzuto 16”33 (+0.6); 400hs: 2. Biondi 1’08”19; asta: 5. Elena Maracci 2.60; lungo: 7. Moro 4.91 (+0.3); triplo: 1. Francesca Ventura 11.91 (-0.3); 4x100: 7. Assindustria Sport (Moro, Caterina Marinello, Rizzuto, Ventura) 52”43. Classifica di squadra: 12. Assindustria Sport 71 punti.