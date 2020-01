Atletica, si alza il sipario: sabato il via alla stagione al Palaindoor di Padova

Si alza il sipario sulla stagione dell’atletica al Palaindoor di Padova: sabato 4 gennaio, nell’impianto coperto della Città del Santo, andrà in scena la manifestazione di apertura 2020.

Le prime gare

Dieci le gare in cartellone: cinque maschili (60, 60 ostacoli, 3000, asta e lungo) e altrettante femminili (60, 60 ostacoli, 3000, alto e triplo). Prevista anche una gara di 60 ostacoli per i master con partecipazione riservata agli atleti tesserati per società venete e appartenenti alle categorie SM35, SM40 e SM45. Quasi 500 gli iscritti. Il senegalese Mame Moussa Ndiaye (Atl. Pianura Bergamasca) ha il miglior accredito (6”96) nei 60 metri, dove al femminile si assisterà alla bella sfida tra la nigeriana Hope Eghongh Esekheigbe (Assindustria Sport Padova) e Martina Guizzon (G.A. Bassano). Cristopher Cecchet (Assindustria Sport Padova) è il favorito nei 60 ostacoli. Mentre nella gara femminile cercano spazio Anna Bionda (Cus Trieste) e Alice Muraro (Atl. Vicentina). Riccardo Gaddoni (Atl. Imola Sacmi Avis) e Giada Fuligni (Modena Atletica) hanno il miglior tempo di presentazione nei 3000. La diciannovenne Rachele Bovo (Atl. Riviera del Brenta), al debutto tra le under 23, sarà l’atleta da battere nell’alto. Nel triplo, da seguire la junior Alice Rodiani (Atl. Brescia 1950 Ispa Group). Carlo Santacà (Atl. Vicentina) e Matteo Miani (Assindustria Sport Padova), infine, sono i favoriti rispettivamente nel lungo e nell’asta. La manifestazione, a carattere “open”, inizierà alle 14.15. Trovate l'elenco completo degli iscritti a questo link.

Campionato regionale e corsa campestre

La stagione al Palaindoor proseguirà il weekend successivo, sabato 11 e domenica 12 gennaio, con due giornate di gare che comprenderanno anche il campionato regionale di prove multiple, preludio alla rassegna tricolore di specialità che tornerà a Padova, anche se limitata ad allievi, juniores e promesse, l’1 e il 2 febbraio. Domenica 12 gennaio, spazio anche alla corsa campestre con l’atteso debutto, a Galliera Veneta (Padova), dei tre campionati regionali di società (assoluto, giovanile e master). IL CALENDARIO INVERNALE VENETO 2020