1.200 atleti in gara: weekend da record al Palaindoor di Padova

Terzo weekend consecutivo di gare al Palaindoor di Padova. E saranno due giorni da record per quanto riguarda le presenze.

1.200 atleti

Sabato 18 e domenica 19 gennaio si terrà - organizzato dalla Fidal Veneto – la quarta e quinta manifestazione Open Indoor. In attesa dei campionati regionali assoluti (25 e 26 gennaio) e dei campionati italiani under 23 di prove multiple (1 e 2 febbraio), il terzo weekend stagionale di gare al Palaindoor di Padova propone una doppia manifestazione a carattere “open” che, nell’arco delle due giornate, coinvolgerà circa 1200 atleti. Una stella di casa, la pluricampionessa italiana Chiara Rosa (Fiamme Azzurre) tornerà in pedana nel peso dopo il bel 17.20 ottenuto domenica scorsa ad Ancona. Da seguire anche Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta) nell’asta, la svizzera Irene Pusterla nel lungo, la junior Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova) nell’alto e la bella sfida nel triplo tra le giovani Camilla Vigato (Bracco Atletica), Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) e Alice Rodiani (Atl. Brescia 1950 Ispa Group). La junior Sophia Favalli (Free-Zone) ed Elisa Palmero (Esercito) attese al via rispettivamente degli 800 e dei 1500. Al maschile torna in gara nei 60 l’allievo Loris Tonella (Atl. Biotekna Marcon), che il 4 gennaio, sullo stesso rettilineo padovano, ha corso in 6”98. Fabio Pagan (Atl. Biotekna Marcon) in pedana nel lungo e nel triplo.

Gli iscritti

Sabato le gare inizieranno alle 14.15, mentre domenica si torna in pista alle 9.45 (chiusura attorno alle 14.30). L'elenco completo degli iscritti è disponibile a questo link.