Atletica al Palaindoor: il sedicenne Bandaogo vola nei 60 mt: 6''80

Nuovi progressi per l’allievo Yassin Bandaogo. Il 16enne dell’Atletica Vicentina, oggi al Palaindooor di Padova, nella seconda giornata dei campionati regionali assoluti di Veneto e Lombardia, ha corso i 60 in 6”80, migliorando di cinque centesimi il primato personale, realizzato l’11 gennaio a Modena, e diventando il secondo italiano di sempre per la categoria. Davanti a lui, ora, c’è solo la miglior prestazione italiana del veneziano Federico Guglielmi (6”78).

I risultati

A Padova la vittoria è andata ad Andrea Federici (Atl. Biotekna Marcon) che, con 6”77, ha eguagliato il primato personale. Ma Bandaogo si è confermato talento cristallino, dopo il titolo italiano cadetti degli 80 metri vinto a Forlì nel 2019. Nei 60 femminili la più veloce è stata la junior Hope Esekheigbe (Assindustria Sport Padova) con 7”57. L’azzurra Rebecca Borga (Fiamme Gialle) è giunta a sei centesimi dal record personale indoor nei 400, correndo in 54”33, davanti ad Anna Polinari (Atl. Brescia 1950 Ispa Group/54”78). Pietro Pivotto (Atl. Biotekna Marcon), dopo il 21”72 di ieri nei 200, ha concesso il bis sulla distanza doppia, portando il personale al coperto a 48”17. Applausi anche per la junior Veronica Zanon (Assindustria Sport Padova), atterrata a 13.06 nel triplo, seconda prestazione indoor della carriera a 2 centimetri dal suo record. Tra le juniores bene anche Rebecca Mihalescul (Fondazione M. Bentegodi) nell’alto (1.78) e Gioia Scopel (Ana Atl. Feltre) nei 60 ostacoli (8”79). Sempre, tra gli juniores, in una gara extra, 8”15 di Massimo Avitabile (Atl. Vicentina) nei 60 ostacoli.

Maschile

RISULTATI. UOMINI. 60: 1. Andrea Federici (Atl. Biotekna Marcon) 6”77 (campione regionale veneto), 2. Yassin Bandaogo (Atl. Vicentina) 6”80, 3. Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport Padova) 6”92. 60 hs: 1. Cristopher Cecchet (Assindustria Sport Padova) 8”23 (campione regionale veneto), 2. Matteo Bonora (Team Treviso) 8”28. 400: 1. Pietro Pivotto (Atl. Biotekna Marcon) 48”17 (campione regionale veneto), 2. Francesco D. Rossi (Geas Atletica) 48”57. 1500: 1. Riccardo Tamassia (Trevisatletica) 3’54”23 (campione regionale veneto). Asta: 1. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Alperia) 4.80, 2. Daniele Peron (Ass. Atl. Nevi) 4.70 (campione regionale veneto). Lungo: 1. Samuele Campi (As La Fratellanza 1874) 7.26, 3. Fabio Pagan (Atl. Biotekna Marcon) 6.97 (campione regionale veneto). 4x2 giri: 1. Atl. Chiari 1964 3’21”34, 3. Trevisatletica (Antonello, Buroni, Buso, Caporin) 3’24”57 (campioni regionali veneti). EXTRA. 60 hs juniores: 1. Massimo Avitabile (Atl. Vicentina) 8”15, 2. Alessio Sommacal (Athletic Club Firex belluno) 8”25.

Femminile

DONNE. 60: 1. Hope E. Esekheigbe (Assindustria Sport Padova) 7”57 (campionessa regionale veneta), 2. Martina Favaretto (Atl. Biotekna Marcon) 7”68. 60 hs: 1. Gioia Scopel (Ana Atl. Feltre) 8”79 (campionessa regionale veneta). 400: 1. Rebecca Borga (Fiamme Gialle) 54”33, 2. Anna Polinari (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) 54”78, 3. Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) 55”14, 6. Samantha Zago (Trevisatletica) 56”66 (campionessa regionale veneta). 1500: 1. Ilaria Bonetto (G.A. Bassano) 4’34”75 (campionessa regionale veneta). Alto: 1. Rebecca Mihalescul (Fondazione M. Bentegodi) 1.78 (campionessa regionale veneta), 2. Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova) 1.71. Triplo: 1. Veronica Zanon (Assindustria Sport Padova) 13.06 (campionessa regionale veneta), 2. Camilla Vigato (Bracco Atletica) 12.47. 4x2 giri: 1. Gs La Piave 2000 (Nessenzia, Facchin, Susana, Comiotto) 4’04”30 (campionesse regionali venete) .