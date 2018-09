Atletica, Assindustria Sport al top ai campionati di società allievi: tre ori conquistati

Meraviglioso. Di nome e di fatto: il 17enne Marvellous Osarhue Eghianruwa (nato a Padova da una famiglia di origini nigeriane) si è laureato a Vicenza - nella seconda fase dei Campionati di società Allievi - nuovo campione veneto di salto triplo con la misura di 14.53, migliorando il proprio primato personale di ben 64 centimetri.

Bronzo nel lungo

Il portacolori di Assindustria Sport Padova, allenato da una che di salti se ne intende come Magdelìn Martinez, non si è però accontentato e ha pure conquistato la medaglia di bronzo nel salto in lungo, atterrando a 6.59 metri (+0.2), a soli nove centimetri dal vincitore, ovvero il vicentino Carlo Santacà.

Gli altri risultati

Nella stessa manifestazione, Assindustria Sport si è però messa in luce anche col lanciatore Luca Marchiori, capace di realizzare una doppietta, salendo sul gradino più alto del podio sia nel disco (46.12 metri), sia nel martello (56.07), dove si è classificato immediatamente davanti al compagno di squadra Igor Perdon (50.13). Sul podio sono anche saliti Anna Lugarini, seconda nei 5.000 metri di marcia (31’08”20), Giorgio Lodo, secondo nei 1.500 (4’15”82) e terzo negli 800 (2’10”64) e suo cugino Fabio Lodo, terzo nei 3.000 (9’16”91), questi ultimi entrambi rodigini e in maglia gialloblù grazie alla collaborazione con Confindustria Atletica Rovigo. Da segnalare, infine, anche il nuovo primato personale nell’asta di Andrea Precoma, quarto a quota 3.90.